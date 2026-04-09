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Intento de robo terminó en balacera: delincuentes atacaron a policía retirado

Un expolicía armado enfrentó a cuatro delincuentes que intentaron robarlo. Uno de los asaltantes resultó herido y fue capturado.

Mañana Express

septiembre 04 de 2026
10:43 a. m.
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Una violenta balacera se registró en la tarde de este jueves 3 de septiembre en la avenida NQS con calle 68, en el sentido norte-sur, en Bogotá, cuando un policía retirado frustró, con arma de fuego, un intento de robo.

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Intento de robo terminó en balacera en plena NQS

Los hechos ocurrieron al caer la noche, en una zona de alto flujo vehicular y peatonal. Según información de las autoridades, cuatro hombres que se desplazaban en motocicleta intentaron robar al exuniformado que circulaba en su motocicleta portando una alta suma de dinero.

La víctima, identificada como un policía en buen uso de retiro y que estaba legalmente armado, reaccionó ante el asalto desenfundando su arma, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena vía pública.

El incidente quedó registrado en el video que una pareja que circulaba en un vehículo por el sector logró grabar. Las imágenes evidencian la crítica situación de seguridad que se vive en la ciudad.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido y fue capturado inmediatamente por las autoridades. La Policía activó un plan candado en la zona, logrando la captura del presunto asaltante, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo pistola.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que el capturado portaba un chaleco antibalas al momento de ser trasladado a un centro asistencial.

“Como dato adicional es importante resaltar que al revisar dicho chaleco se logra encontrar en su interior una figura de lo que en otra cultura sería llamada la Santa Muerte”, indicó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de seguridad uno MEBOG.

La víctima logró recuperar el dinero

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La víctima del intento de robo logró recuperar la maleta con el dinero que los delincuentes pretendían hurtar. El caso pone nuevamente en evidencia la problemática de inseguridad que enfrenta Bogotá.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para capturar a los tres delincuentes restantes que lograron darse a la fuga tras el fallido asalto.

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