Patinetas eléctricas en Colombia: 20 muertos y casi 200 lesionados desde el 2020

El uso de patinetas eléctricas en Colombia se encuentra en auge ya que hoy en día es usual observar a un importante número de ciudadanos transportándose en estas por las calles.

Sin embargo, se ha vuelto común observar a las personas movilizándose no solo por medio de las ciclorrutas, sino también en medio de los automóviles e incluso sobre puentes vehiculares al lado de camiones, tractomulas, entre otros vehículos de carga pesada con puntos ciegos.

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Accidentes por el uso de patinetas eléctrica en el país

El uso de patinetas eléctricas en Colombia deja un saldo de 20 personas fallecidas y 187 lesionadas desde el año 2020, según cifras de Medicina Legal con corte a febrero de 2026. Solo en lo corrido de este año se han registrado 10 casos de lesiones no fatales, mientras que no se reportan muertes hasta el momento.

Expertos de la Universidad Manuela Beltrán realizaron un análisis detallado de las cifras de Medicina Legal, revisando los tipos de eventos, las causas de los impactos y las características de las víctimas. Esto con el objetivo de entender cómo y por qué están ocurriendo estos casos.

El estudio permitió identificar que el principal riesgo no está solo en el uso del vehículo, sino en la combinación de velocidad, exposición del cuerpo y falta de medidas de protección.

Los datos muestran patrones claros ya que 16 de las muertes, de usuarios de patinetas eléctricas, ocurrieron por choques y 4 por volcamiento, lo que evidencia que los impactos directos son el principal factor de riesgo. Además, 18 de las víctimas fatales eran hombres y 2 mujeres, lo que sugiere una mayor exposición de esta población.

En cuanto a las lesiones, 183 de los 187 casos fueron producto de colisiones, principalmente contra automóviles 84, motocicletas 41 y camionetas 24, lo que refleja una alta interacción con otros actores viales.

En 2025 se registraron 5 muertes, mientras que en 2026 no se reportan casos hasta ahora, lo que podría responder a dinámicas de movilidad, controles o incluso subregistro en los primeros meses del año.

¿Cuál es el panorama en Bogotá?

En Bogotá las cifras muestran una concentración importante de estos incidentes. Desde 2021, se han registrado 96 personas lesionadas en patinetas eléctricas. Las víctimas están distribuidas de forma similar por sexo: 51 hombres y 45 mujeres.

En cuanto a mortalidad, en la capital se han registrado 11 fallecidos desde 2021, de los cuales 8 fueron por choques y 3 por volcamiento. El año más crítico fue el 2025 con un total de 6 muertes.

Lesiones más comunes en estos accidentes

“Las lesiones más comunes al usar patineta son principalmente de tipo osteomuscular. Cuando hay golpes, suelen estar asociadas a fracturas, desgarros o esguinces por los impactos”, explicó Victoria Ospina Tovar, experta de la Facultad de Salud de la Universidad Manuela Beltrán.

Así mismo, reiteró la importancia de utilizar la indumentaria necesaria como el casco ya que la cabeza es una de las zonas más vulnerables ante una caída.

“Al tratarse de un vehículo que puede alcanzar velocidades altas y no contar con una estructura de protección, una caída o un choque puede generar impactos directos en la cabeza. Esto puede derivar en traumatismos craneoencefálicos severos, que en los casos más graves pueden comprometer la vida, ya que pueden provocar hemorragias, inflamación cerebral o daño en funciones vitales del cerebro”, reiteró la experta.

Este panorama se da en medio de la reciente regulación sobre patinetas eléctricas en Colombia, que fija edad mínima de 16 años para circular en vías y 12 en ciclorrutas, además del uso obligatorio de casco, prendas reflectivas y luces.

También prohíbe su uso en andenes y establece límites de velocidad de 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en vías. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 350 mil pesos.