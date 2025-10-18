CANAL RCN
Colombia

Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta

Uno de los casos es el de Wendy Saray Orozco, una joven de 28 años asesinadas por un compañero de trabajo que la acosaba.

Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta
Foro: suministrada Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia contra las mujeres durante los últimos días en el área metropolitana de Cúcuta ha estremecido a todo el departamento, tras registrarse tres dolorosos casos de feminicidio en tan solo 48 horas.

El primero de los hechos se presentó en el municipio de El Zulia, que dejó como víctima a una joven de 28 años identificada como Wendy Orozco, quien laboraba en una estación de servicio de la zona rural.

La mujer fue asesinada a manos de un compañero de trabajo, la joven ya había denunciado ante las autoridades acoso.

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta
RELACIONADO

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Las víctimas de atroces feminicidios en Cúcuta

Wendy Orozco no ha sido la única mujer asesinada por el simple hecho de serlo en dos días. En medio de un hecho de sicariato Leidy Berbesí fue la segunda víctima, atacada cuando salía de visitar a un familiar en el cementerio.

Minutos más tarde la tragedia también alcanzó a la familia de Sandra Delgado, quien perdió la vida tras oponerse al robo de su motocicleta.

Wendy, Leidy y Sandra, aunque fueron asesinadas en circunstancias distintas, hoy sus seres queridos y comunidad en general exigen a las autoridades competentes que haya justicia y que no se repitan casos como estos.

“Debo vivir por mi hija”: el testimonio de la mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio en Bogotá
RELACIONADO

“Debo vivir por mi hija”: el testimonio de la mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio en Bogotá

Feminicidios disparados en Cúcuta

Frente a estos tres casos que se presentaron en menos de 48 horas, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, confirmó que dispuso de todas las capacidades institucionales: Sijín, Sipol y Gaula para lograr con la captura del hombre que Sandra.

Rechazamos de manera tajante la violencia contra las mujeres es un imperativo estratégico para la Policía Nacional la protección de las mujeres para eso tenemos la Patrulla Púrpura.

Asimismo, Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, indicó que “los feminicidios que se han venido registrando ya están por encimade los 30, llamamos en este sentido a las autoridades para que asuman con mayor responsabilidad lo que tiene que ver con las garantías la protección, la vida y la defensa de los derechos humanos de este sector de género".

Juez deja en firme medida cárcel para Óscar Santiago Gómez, presunto feminicida de Laura Blanco
RELACIONADO

Juez deja en firme medida cárcel para Óscar Santiago Gómez, presunto feminicida de Laura Blanco

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam

Alcaldía de Bogotá

Alcaldía de Bogotá presentó denuncia penal por los más recientes actos vandálicos en la capital

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 18 de octubre de 2025: 🔴 La Selección Colombia se enfrenta a Brasil 🔴

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

Yina Calderón y Andrea Valdiri, después de varios desacuerdos, se subirán al ring de boxeo ubicado en el Coliseo MedPlus. Estos son los detalles completos.

Estados Unidos

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano

El presidente Donald Trump anunció que el colombiano, y un ecuatoriano, serán devueltos a sus países para ser juzgados.

Selección Colombia

¡Golazo! Colombia abrió el marcador frente a Francia con tan solo dos minutos jugados

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cuidado personal

¿Se puede despertar a una persona mientras atraviesa por una parálisis del sueño?