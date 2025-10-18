Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta

La violencia contra las mujeres durante los últimos días en el área metropolitana de Cúcuta ha estremecido a todo el departamento, tras registrarse tres dolorosos casos de feminicidio en tan solo 48 horas.

El primero de los hechos se presentó en el municipio de El Zulia, que dejó como víctima a una joven de 28 años identificada como Wendy Orozco, quien laboraba en una estación de servicio de la zona rural.

La mujer fue asesinada a manos de un compañero de trabajo, la joven ya había denunciado ante las autoridades acoso.

RELACIONADO Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Las víctimas de atroces feminicidios en Cúcuta

Wendy Orozco no ha sido la única mujer asesinada por el simple hecho de serlo en dos días. En medio de un hecho de sicariato Leidy Berbesí fue la segunda víctima, atacada cuando salía de visitar a un familiar en el cementerio.

Minutos más tarde la tragedia también alcanzó a la familia de Sandra Delgado, quien perdió la vida tras oponerse al robo de su motocicleta.

Wendy, Leidy y Sandra, aunque fueron asesinadas en circunstancias distintas, hoy sus seres queridos y comunidad en general exigen a las autoridades competentes que haya justicia y que no se repitan casos como estos.

Feminicidios disparados en Cúcuta

Frente a estos tres casos que se presentaron en menos de 48 horas, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, confirmó que dispuso de todas las capacidades institucionales: Sijín, Sipol y Gaula para lograr con la captura del hombre que Sandra.

Rechazamos de manera tajante la violencia contra las mujeres es un imperativo estratégico para la Policía Nacional la protección de las mujeres para eso tenemos la Patrulla Púrpura.

Asimismo, Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, indicó que “los feminicidios que se han venido registrando ya están por encimade los 30, llamamos en este sentido a las autoridades para que asuman con mayor responsabilidad lo que tiene que ver con las garantías la protección, la vida y la defensa de los derechos humanos de este sector de género".