CANAL RCN
Colombia

Mujer asesinó a su pareja durante una discusión y ahora irá a prisión

La investigación de la Fiscalía señala que el caso ocurrió la noche del pasado 30 de agosto cuando la mujer atacó con un arma cortopunzante a su pareja durante una discusión.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
09:10 p. m.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Norkis Marilyn López Torrealba, señalada como presunta responsable de la muerte de su compañero sentimental en el municipio de San Gil, Santander.

A la cárcel mujer que asesino a su compañero sentimental

La investigación de la Fiscalía señala que el caso ocurrió la noche del pasado 30 de agosto en una vivienda cercana a la avenida Ragonesi.

Allí, López Torrealba habría atacado con un arma cortopunzante a su pareja durante una discusión.

Tras la agresión, la mujer trasladó a la víctima a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció poco después.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Norkis Marilyn López Torrealba, por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental. Por esto, la procesada fue imputada con el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó”, indicó la Fiscalía.

Mientras recibía atención médica, la presunta agresora abandonó el lugar, aunque fue capturada por la Policía Nacional minutos más tarde.

Mujer asesinó a su pareja sentimental en una discusión

La Fiscalía imputó a López Torrealba el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por la procesada.

La medida de aseguramiento en prisión busca garantizar su comparecencia al proceso y la protección de la comunidad mientras avanzan las investigaciones.

"Una vez cometido el crimen, la hoy asegurada trasladó a la víctima a un centro hospitalario donde murió debido a la gravedad de las heridas. Mientras su compañero sentimental era atendido, López Torrealba huyó del lugar; sin embargo, fue capturada poco después por la Policía Nacional", finalizó la Fiscalía.

