Mujer causó pánico en estación de Transmilenio: usuarios insisten en que parecía estar “poseída”

Un episodio poco común causó pánico en la estación Santa Lucía, de la troncal Caracas, del sistema Transmilenio.

Según videos compartidos en las redes sociales por pasajeros que presenciaron el hecho, una mujer, en estado de alteración máxima, fue detenida por la Policía y esposada a una rejilla en los vagones.

En medio de gritos y agresiones contra la Fuerza Pública, la mujer preguntó en repetidas ocasiones: “¿Cuál es mi delito? ¿Por qué me tiene acá? ¿Por llorar?”.

RELACIONADO Impulsan proyecto para que el antiguo Esmad pueda intervenir en bloqueos de Transmilenio

¿Qué resolvieron las autoridades?

Una patrullera de la Policía le ofreció dejarla en libertad, siempre y cuando lograra calmarse e, incluso, consiguió una botella de agua, pensando que podría ayudarla.

Sin embargo, la mujer se negaba a escucharlos. Y, en cambio, decidió golpear con fuerza la rejilla a la que estaba esposada.

Poco o nada le importó lastimarse, generar temor entre los usuarios del sistema y su pequeño perro, que la acompañaba, con desconcierto.

Según explicó, se encontraba alterada debido a que su padre atravesaba una situación de salud delicada: “Mi cucho está que se muerte y estos hijos de put#?*! me tienen acá”.

Entonces, las autoridades decidieron soltarla para que dejara la estación, pero regresó y empezó a gritarles; por lo que una uniformada tuvo que apuntarle con su taser.

La joven violó no una, sino dos instrucciones del Código Nacional de Policía y Convivencia:

Según el material en video que usuarios compartieron en redes sociales, la joven violó no una, sino dos instrucciones del Manual del Usuario, bajo el marco normativo del Código Nacional de Policía y Convivencia.

La normativa establece que “quienes perturben la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto”, deberán enfrentarse a una multa tipo uno por cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, que en el 2025 equivalen a un aproximado de 189.000 pesos.

Además, “quienes irrespeten a los funcionarios o autoridades del Sistema”, deberán pagar una multa tipo tres, por 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en el 2025 equivalen a un aproximado de 760.000 pesos.