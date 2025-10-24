Video | Hombre fue capturado en Transmilenio con arma de fuego: tenía antecedentes por homicidio

Un hombre de 22 años fue capturado en flagrancia por las autoridades en Transmilenio, tras intentar huir por el carril exclusivo en la estación de la Avenida Jiménez. El sujeto portaba un revólver con seis cartuchos y tenía una orden judicial vigente por homicidio.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la detención ocurrió durante actividades de prevención y control adelantadas por unidades adscritas al Grupo de Transporte Masivo.

El hombre intentó escapar por el carril exclusivo

En medio de un procedimiento de verificación de antecedentes, el hombre evadió a los uniformados y corrió hacia el carril exclusivo, poniendo en riesgo su integridad.

A través de un video de una cámara de seguridad se observa el momento en el que un policía captura a este sujeto.

“En su poder se halla un arma de fuego tipo revólver, la cual había sido hurtada minutos antes a un supervisor de seguridad. Cabe aclarar que esta persona cuenta con una captura de orden vigente por homicidio y anotaciones por diferentes delitos”, indicó la teniente Coronel, Natalia Otalora, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Además de la orden de captura, el capturado registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Inseguridad en buses intermunicipales que transitan por la autopista Sur

A este caso de inseguridad en el transporte público se suman los dos hechos más recientes registrados sobre la autopista Sur, en el tramo que comunica a Bogotá con Soacha.

En un video difundido recientemente se observa un violento atraco a mano armada dentro de un bus intermunicipal en el que los pasajeros se ven obligados a entregar sus pertenencias.

Días antes de este hecho, se conoció otro video en el que un individuo vestido como vigilante atracó con cuchillo en mano a los pasajeros dentro de un bus intermunicipal en este mismo tramo.

Por esta razón, las autoridades locales afirmaron que los operativos de control policial se intensificaron, específicamente en el sector de Cazucá.