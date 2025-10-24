CANAL RCN
Colombia Video

Video | Hombre fue capturado en Transmilenio con arma de fuego: tenía antecedentes por homicidio

El hombre evadió a las uniformados e intentó escapar por el carril exclusivo, poniendo en riesgo su integridad.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
07:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hombre de 22 años fue capturado en flagrancia por las autoridades en Transmilenio, tras intentar huir por el carril exclusivo en la estación de la Avenida Jiménez. El sujeto portaba un revólver con seis cartuchos y tenía una orden judicial vigente por homicidio.

Nuevo atraco a mano armada en la autopista Sur: crece inseguridad en buses intermunicipales
RELACIONADO

Nuevo atraco a mano armada en la autopista Sur: crece inseguridad en buses intermunicipales

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la detención ocurrió durante actividades de prevención y control adelantadas por unidades adscritas al Grupo de Transporte Masivo.

El hombre intentó escapar por el carril exclusivo

En medio de un procedimiento de verificación de antecedentes, el hombre evadió a los uniformados y corrió hacia el carril exclusivo, poniendo en riesgo su integridad.

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico
RELACIONADO

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico

A través de un video de una cámara de seguridad se observa el momento en el que un policía captura a este sujeto.

“En su poder se halla un arma de fuego tipo revólver, la cual había sido hurtada minutos antes a un supervisor de seguridad. Cabe aclarar que esta persona cuenta con una captura de orden vigente por homicidio y anotaciones por diferentes delitos”, indicó la teniente Coronel, Natalia Otalora, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Además de la orden de captura, el capturado registra antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Video reveló el momento exacto en que sacaron al hombre que desató la balacera en Mazurén
RELACIONADO

Video reveló el momento exacto en que sacaron al hombre que desató la balacera en Mazurén

Inseguridad en buses intermunicipales que transitan por la autopista Sur

A este caso de inseguridad en el transporte público se suman los dos hechos más recientes registrados sobre la autopista Sur, en el tramo que comunica a Bogotá con Soacha.

En un video difundido recientemente se observa un violento atraco a mano armada dentro de un bus intermunicipal en el que los pasajeros se ven obligados a entregar sus pertenencias.

Días antes de este hecho, se conoció otro video en el que un individuo vestido como vigilante atracó con cuchillo en mano a los pasajeros dentro de un bus intermunicipal en este mismo tramo.

Por esta razón, las autoridades locales afirmaron que los operativos de control policial se intensificaron, específicamente en el sector de Cazucá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá

Corte Suprema de Justicia

Extradición de alias Araña fue avalada por la Corte Suprema: falta la firma del presidente Petro

Aeropuerto El Dorado

¿Cómo está la situación en el Aeropuerto El Dorado tras la cancelación de más de 50 vuelos?

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Este viernes 24 de octubre, llega con una energía transformadora que invita a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

Donald Trump

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

Donaldo Trump canceló relaciones comerciales por campañas publicitarias en televisión que cuestionan su política arancelaria.

Nequi

Fuerte caída de Nequi y Bancolombia este viernes 24 de octubre: ¿Qué pasa con las apps?

Fútbol Profesional Colombiano

Histórico equipo del fútbol colombiano amenaza con cambiar de ciudad para jugar

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos