Por intentar separar una pelea de pareja, dos mujeres fueron atacadas a tiros en Medellín: una murió

En Medellín, dos mujeres que intentaron intervenir en una discusión de pareja fueron atacadas con arma de fuego, en un caso que hoy es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

El ataque dejó una víctima fatal y otra gravemente herida, mientras el señalado responsable ya se encuentra privado de la libertad.

Hombre disparó contra dos mujeres que intervinieron en una pelea con su expareja

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Agudelo Zapata, de 31 años, señalado de atentar contra la vida de dos mujeres de 26 y 27 años.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 9 de marzo, al interior de una vivienda ubicada en el barrio Campo Valdés, en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del grupo de Alertas Tempranas de homicidio de la URI, el hombre habría reaccionado de manera violenta y disparado contra las dos mujeres.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que, momentos antes del ataque, las víctimas intervinieron en una discusión que sostenía el hoy investigado con su excompañera sentimental.

Fue en ese momento cuando, según las indagaciones, el hombre utilizó un arma de fuego y las atacó.

¿Qué paso con las mujeres que fueron atacadas a tiros por intervenir en una pelea en Medellín?

El resultado fue devastador ya que una de las mujeres murió a causa de las heridas, mientras que la otra quedó gravemente herida.

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Tras lo ocurrido, el hombre se presentó ante las autoridades acompañado de su abogado, pero durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Mientras avanza el proceso judicial, el hombre deberá permanecer en un centro carcelario