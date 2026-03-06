CANAL RCN
Colombia Video

Corte Suprema de Justicia cita a indagatoria al congresista David Racero por el 'caso fruver'

El representante del Pacto Histórico enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de su UTL.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
01:36 p. m.
David Racero, representante a la Cámara por Bogotá y candidato al Senado de la República por lista cerrada del Pacto Histórico, fue citado por la Corte Suprema de Justicia para que rinda indagatoria por el "caso del fruver", escándalo que arrastra hace varios años.

El congresista fue acusado de presuntamente usar a personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para administrar un establecimiento comercial de frutas y verduras de su propiedad pagándole con recursos del Estado. La diligencia se llevará a cabo el próximo 9 de marzo a las 8:30 de la mañana.

Consejo de Estado cerró el caso contra David Racero

Después de un año y medio de investigación, el Consejo de Estado negó tres demandas que pedían la pérdida de la investidura de Racero en un documento en el que se expresa que no se demostró la indebida administración de dineros públicos, indicando que las pruebas no son eficaces ni suficientes.

"Con este caso ya van 7 procesos que me cierran de índole judicial y administrativo. He sido prudente en contestar tanta difamación, esperando que la justicia actúe", comentó Racero en su momento, recibiendo el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Después de una inmensa campaña mediática de desprestigio contra David Racero, resultó que no era cierta. David ha sido absuelto por el Consejo de Estado por su participación en un "fruver" de su propiedad.

Corte Suprema toma el caso de David Racero

Los fallos del Consejo de Estado no son definitivos. La Corte Suprema de Justicia cuenta con más herramientas que permitirán definir si las pruebas presentadas en contra de Racero son suficientes para que el Congresista pueda ser sancionado.

Cabe recordar que el escándalo surgió luego de que la Revista Cambio filtrara presuntos chats y capturas de pantalla en donde se evidenciaría que Racero le pidió a Leonardo García, integrante de su UTL, administrar las cuentas del supermercado que era posesión de su entonces jefe.

