En el departamento de Santander, se registró un nuevo hecho de violencia contra una mujer. Esta vez, la víctima fue identificada como Martha Cecilia Lozano, de 59 años, quien fue hallada muerta al interior de su vivienda, ubicada en zona rural del municipio del Valle de San José.

Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que el crimen se haya cometido durante un robo.

¿Qué se sabe del asesinato de una mujer dentro de su propia vivienda en Santander?

De acuerdo con la información conocida, la mujer presentaba varias lesiones provocadas con un arma cortopunzante. Su cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda, situación que motivó el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por ahora, uno de los aspectos que buscan establecer los investigadores es qué ocurrió antes del asesinato y si hubo elementos sustraídos de la propiedad que permitan determinar si el hecho estaría relacionado con un hurto.

Capturaron a un sospechoso horas después del homicidio

Tras conocerse el asesinato, las autoridades pusieron en marcha un operativo de reacción inmediata, que incluyó un plan candado y labores de búsqueda en la zona para ubicar a quien estaría involucrado en el crimen.

El procedimiento permitió la captura de un ciudadano venezolano, quien fue localizado horas después del homicidio y es señalado como posible responsable de lo ocurrido.

La detención fue confirmada por el alcalde de Confines, José Efraín Gómez, quien explicó que el hombre capturado tendría características físicas similares a las de la persona que estaban buscando las autoridades.

Ahora, las autoridades deberán avanzar en las actuaciones judiciales para establecer la posible participación del capturado en la muerte de Martha Cecilia Lozano Lozano.