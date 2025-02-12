Descubren a mujer que usaba a su hermana de 13 años para tener dinero a cambio de prostituirla

Este atroz caso se conoció luego de que familiares cercanos detectaran señales de abuso y presentaran la denuncia que permitió activar la investigación.

A partir de ese reporte, la Fiscalía General de la Nación reconstruyó una serie de hechos ocurridos entre 2023 y 2025 en una zona rural de Santa Rosa de Lima, Bolívar, donde una mujer de 24 años habría instrumentalizado a su hermana menor con fines sexuales.

El ente acusador presentó el proceso ante un juez con funciones de control de garantías tras consolidar el material probatorio que permitió emitir una orden de captura.

Mujer usaba a su hermana de 13 años para tener dinero a cambio de prostituirla

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer habría expuesto en repetidas ocasiones a su hermana de 13 años para que sostuviera relaciones sexuales con hombres adultos.

Cada encuentro generaba un pago que, según los investigadores, oscilaba entre 20.000 y 50.000 pesos, dinero que era recibido directamente por la procesada.

Durante la indagación, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) estableció que la menor también habría sido obligada a consumir pastillas para prevenir un embarazo, situación que se incorporó como un agravante por el nivel de sometimiento al que era sometida la adolescente.

¿Cómo descubrieron el abuso al que era sometida la pequeña de 13 años?

Fue gracias a la observación de familiares, quienes detectaron comportamientos y señales que les despertaron alarma, que la situación quedó expuesta y llegó a manos de la Fiscalía.

Con esos elementos iniciales, el proceso avanzó hasta que un juez emitió la orden de captura.

El 20 de noviembre, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con acompañamiento de la Policía Nacional, ubicaron a la señalada en una vía pública de Santa Rosa de Lima y materializaron la captura en cumplimiento estricto de la orden judicial.

Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos de proxenetismo con menor de edad agravado. Aun así, tras revisar lo expuesto por el ente acusador, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.