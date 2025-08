El Código de Seguridad y Convivencia cumple nueve años: la cantidad de personas multadas sigue preocupando

En el simposio 'Convivencia en perspectiva’, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia evaluó los nueve años de implementación del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, bajo la Ley 1801 del 2016.

Llama la atención que, hasta finales de abril del 2025, más de 110.000 comparendos habían sido impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia, solo en Bogotá.

RELACIONADO Esta es la multa que deberá pagar si lo sorprenden orinando en la calle en Bogotá

Mientras, solo 1.200 infractores conmutaron sus multas a través de programas comunitarios, con actividades de limpieza, recolección de basura y pintura en el 2024 y lo que va del 2025.

¿Cómo canjear el pago de una multa por mala convivencia en Bogotá?

Para evitar el pago, la multa debe ser de tipo 1: Obstruir el carril para ciclista, no recoger los excrementos de su perro, ingresar a las estaciones de Transmilenio por donde no es debido, etc. o 2: Colarse en transporte público, participar de riñas, irrespetar a las autoridades, etc.

Los interesados deben ponerse en contacto con el 301 445 7292 e iniciar el proceso de canje, los cinco días siguientes a imponerse la multa o, de lo contrario, no podrán participar del programa.

En caso de preferir la multa, la Secretaría informó que “en este tiempo se avanzó en tecnología con la implementación del botón PSE en la plataforma Liquidador de Comparendos LICO para que las personas paguen de manera fácil y segura”.

RELACIONADO Esta es la multa que pagará si no recoge el excremento de sus mascotas de un espacio público

¿Qué otros temas se trataron en el simposio de ‘Convivencia en perspectiva’?

Y, de igual manera, “se revisaron los ajustes al sistema de sanciones, en particular más posibilidad de reemplazar las multas por actividades pedagógicas como medidas correctivas para reparar la acción cometida y prevenir posibles infracciones”.

Así como también se evaluó “la aplicación de medidas correctivas a los menores de edad y las acciones que las entidades han realizado en escenarios pedagógicos y formativos que incluyen a los menores, a los padres de familia y a los docentes”.