Cárcel para taxista borracho que atropelló a una familia en el sur de Bogotá: dos menores en estado crítico

En horas de la tarde de este lunes 10 de noviembre, un juez de control de garantías envió a la cárcel al hombre de 52 años procesado por el grave accidente en el sur Bogotá cuando conducía un vehículo taxi a toda velocidad que impactó a toda una familia, dejando en grave estado de salud a dos menores.

RELACIONADO Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico

El hombre fue declarado como autor a título de dolo de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo, con lesiones personales agravadas dolosas.

Tras aceptar los cargos imputados, le dictaron como medida de aseguramiento, privación de la libertad en establecimiento de reclusión.

Envían a la cárcel a taxista borracho que atropelló a una familia en Bogotá

En las últimas horas, al responsable del grave accidente en el sur de Bogotá, le dictaron como medida de aseguramiento la privación de libertad en un establecimiento de reclusión.

El hombre fue imputado por el delito de tentativa de homicidio agravado, cargos que aceptó y por los que fue privado de la libertad.

De acuerdo con la prueba de alcoholemia realizada en el lugar de los hechos arrojó positivo, grado 2.

RELACIONADO Taxista ebrio que atropelló a un grupo de personas en Bogotá aceptó cargos

Dos menores atropellados por taxista borracho tienen muerte cerebral

La familia atropellada espera un milagro para los dos menores que se encuentran en estado crítico: una adolescente de 15 años y un niño de 7 años, hermanos que se debaten entre la vida y la muerte en la UCI del hospital Santa Clara.

Los menores tienen muerte cerebral y un plazo de 72 horas para mejorar su comportamiento cerebral y evitar ser desconectados.

“Hoy fue mi familia, mañana puede ser la de ustedes y lo único que nosotros pedimos es que se haga esta cadena de oración por nuestros niños y por todas las víctimas”, indicó Juana Torres, prima de las víctimas.