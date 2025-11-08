Expresidente Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: “mataron la esperanza”

Sobre las cinco de la mañana de este lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El líder político llevaba dos meses en la Fundación Santa Fé, luego de ser víctima de un atentado.

Una vez se confirmó la lamentable noticia, el expresidente Uribe se pronunció y lamentó la muerte del candidato perteneciente al Centro Democrático.

A través de su cuenta oficial en X, el exmandatario aseguró que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

¿Cómo fue el atentado contra Miguel Uribe?

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado con arma de fuego por un menor de edad durante un mitín político el pasado 7 de junio.

El evento, que se desarrolló en Modelia, contó con la participación de varias personas. El precandidato se encontraba brindando un discurso a los presentes sobre la seguridad en el país y el uso de armas cuando fue atacado.

De un momento a otro, un joven, que estaba ubicado cerca a él, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones apuntándole a la cabeza.

El líder político resultó herido en el primer impacto. Su esquema de seguridad reaccionó de inmediato para socorrerlo y trasladarlo hacia un lugar más seguro.

Tiempo después, Uribe Turbay fue trasladado en una ambulancia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció luchando por su vida y sometiéndose a varias intervenciones quirúrgicas.