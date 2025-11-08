CANAL RCN
“Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz”: alcalde Galán tras la muerte de Miguel Uribe

El mandatario distrital recordó que, pese a sus propias dificultades, Uribe dedicó su vida a trabajar por la paz en Colombia, un compromiso por el que será recordado.

agosto 11 de 2025
06:33 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su consternación y dolor tras confirmarse el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y figura reconocida de la política nacional.

Alcalde Galán lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay

En un mensaje cargado de emotividad, Galán destacó las cualidades humanas y profesionales de Uribe Turbay: “Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte”.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país ni permitir que los violentos pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener”, añadió.

En el mensaje, compartido a través de su cuenta oficial en X, Galán enfatizó en que el crimen no puede quedar sin castigo y pidió que los responsables enfrenten la justicia de manera pronta y efectiva: “Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

En medio de la tragedia, el alcalde envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Uribe Turbay, en especial a su esposa, María Claudia, a su hermana María Carolina, a su padre Miguel y a su pequeño hijo Alejandro.

“La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”, concluyó.

