Un nuevo vuelo de esperanza en Colombia: el hermano de Rafiki está por nacer

Un nuevo capítulo de esperanza comienza para los cóndores de los Andes en Colombia.

agosto 15 de 2025
10:06 a. m.
A 24 días de incubación, un pequeño huevo en el Parque Jaime Duque guarda la promesa de vida de un nuevo cóndor de los Andes, el hermano de Rafiki.

Este emblemático símbolo de libertad y fuerza, que hace un año conquistó a los colombianos, pronto podría tener compañía, recordándonos que la ciencia y la dedicación humana pueden mantener viva una especie que lucha contra la extinción.

Cuidando un tesoro nacional

Con apenas 300 gramos, este huevo es un verdadero tesoro nacional. Sus padres, traídos desde Chile, vuelven a cumplir el milagro de la vida con una tercera postura en tres años, demostrando que el ciclo reproductivo de estos gigantes puede mantenerse gracias al cuidado humano y a la tecnología.

Fernando Castro, coordinador de investigaciones y conservación del programa, explica que cada detalle cuenta: temperatura exacta, humedad precisa y rotación constante dentro de la incubadora, todo bajo estrictas medidas de bioseguridad. “Es un seguimiento diario, monitoreado incluso por cámaras, para asegurar la viabilidad del huevo y compartir la emoción de este proceso con todos los colombianos”, comenta.

Mientras Rafiki aprende a socializar con otros cóndores, su hermano espera pacientemente el momento de romper el cascarón, llevando consigo no solo la promesa de continuidad de la especie, sino también el símbolo de esperanza y amor por Colombia.

