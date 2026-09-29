Soldado colombiano será trasladado desde Nueva York para continuar tratamiento y recibir trasplante de pulmón

El soldado profesional Henry Camargo, quien permanecía hospitalizado en Nueva York enfrentando una compleja condición de salud, será trasladado a Colombia en un vuelo humanitario para continuar su tratamiento médico y adelantar el proceso que requiere para un trasplante bilateral de pulmón en el Hospital Militar de Bogotá.

La decisión se conoció después de que la petición del uniformado se viralizara en redes sociales, donde solicitó apoyo al presidente Abelardo de la Espriella para regresar al país y estar cerca de su familia mientras enfrenta la enfermedad. Camargo aseguró que necesita con urgencia el trasplante de ambos pulmones y que lleva más de un año hospitalizado en un centro médico de Nueva York.

Más de dos décadas de servicio a Colombia

Henry Camargo dedicó 22 años de su vida al Ejército Nacional como soldado profesional. Durante ese tiempo, según relató, fue herido en combate en tres oportunidades mientras cumplía labores al servicio del país.

En medio de su delicado estado de salud, el militar retirado hizo un llamado público para recibir ayuda que le permitiera regresar a Colombia. En un mensaje difundido a través de redes sociales, pidió al Gobierno nacional gestionar un traslado humanitario para continuar su atención médica en el Hospital Militar y avanzar en el tratamiento que podría darle una nueva oportunidad de vida.

El Gobierno confirma apoyo para el traslado

Tras la amplia difusión de su caso y las múltiples muestras de solidaridad recibidas en redes sociales, Camargo recibió la visita del cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Naman, quien le confirmó que contará con el respaldo del Gobierno para regresar al país.

Durante el encuentro, el funcionario le aseguró que no estaba solo y que las autoridades ya adelantaban las gestiones para garantizar su traslado a Colombia, donde podrá continuar el proceso médico necesario para acceder al trasplante de pulmón.

La noticia fue recibida con emoción por el soldado, quien agradeció el respaldo institucional y de los ciudadanos que ayudaron a visibilizar su situación. Ahora, sus expectativas están puestas en llegar a Bogotá para seguir luchando por su recuperación rodeado de su familia y bajo la atención especializada del sistema de salud militar.