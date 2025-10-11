CANAL RCN
Colombia

Reactivarán tren turístico en Colombia: ANI entregó locomotora y fecha estimada para la puesta en marcha

El proyecto ferroviario busca impulsar el turismo regional y la movilidad sostenible en el Valle del Cauca.

Tren del Valle
FOTO: ANI | Fontur

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
10:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de décadas, volverá el tren al Valle del Cauca. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) oficializó la entrega en comodato gratuito de una locomotora tipo U10B a la Gobernación del Valle del Cauca, destinada al proyecto 'Tren Turístico del Valle del Cauca'.

Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca
RELACIONADO

Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Con esta acción, se da un paso decisivo hacia la puesta en marcha del corredor ferroviario entre Palmira y Buga, previsto para iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026, una vez culminen las adecuaciones necesarias.

La entrega se formalizó en Palmira, en un acto simbólico que reafirmó los compromisos entre la Nación y el departamento del Valle.

Avances en la reactivación del tren de pasajeros

Según Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, el Valle del Cauca es una de las regiones con mayor proyección económica y turística, y el tren será una herramienta clave para consolidar esa posición.

“Nos vuelven a castigar, quién sabe por qué”: alcalde de Cali por negativa del Gobierno para financiar el Tren de Cercanías
RELACIONADO

“Nos vuelven a castigar, quién sabe por qué”: alcalde de Cali por negativa del Gobierno para financiar el Tren de Cercanías

El funcionario destacó que el proyecto no solo rescata la historia ferroviaria, sino que también impulsa la economía local mediante el turismo y la conectividad regional. “Con la entrega de esta locomotora seguimos aportando para que nacionales y extranjeros disfruten de la experiencia del retorno del tren a Colombia”, afirmó.

Este avance se suma a las inversiones y articulaciones institucionales que han permitido reactivar corredores férreos estratégicos en el país, como Bogotá – Belencito, La Dorada - Chiriguaná y Chiriguaná - Santa Marta, los cuales en total durante todo el 2025 ha movilizado más de 23 millones de toneladas de carga y 446.000 pasajeros.

La locomotora que comenzará a operar en el Valle del Cauca

La locomotora U10B es un modelo clásico fabricado por General Electric, reconocida por su tamaño compacto y su capacidad para operar en trayectos de corta y media distancia.

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

Funciona con un motor diésel que le da la potencia suficiente para mover varios vagones de pasajeros o carga ligera, y su diseño le permite adaptarse a diferentes tipos de vías, incluso aquellas más estrechas o con pendientes suaves.

En Colombia, este tipo de locomotora también se ha empleado en el corredor férreo Bogotá–Belencito, donde ha demostrado buen rendimiento en trayectos largos y con carga moderada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Se entregó tercer cabecilla de grupo armado que reclutaba menores en Cauca

Bogotá

Taxista que embistió abruptamente a 11 personas tenía varios comparendos: revelaron su identidad

Bogotá

Encuentran a joven escondido en la habitación de un local donde hay actividades sexuales en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Paola Jara y Jessi Uribe tomaron una decisión trascendental con su bebé: ¿cuál fue?

Los artistas hablaron de su bebé en un video y les compartieron una noticia a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal sigue imparable y ya lo apodan como el ‘Neymar colombiano’: mire el golazo

Jorge Carrascal anotó un golazo con Flamengo para derrotar al Santos de Neymar. Mire la anotación aquí.

Florida

Atropellamiento masivo en Florida habría ocurrido en medio de carreras callejeras

Finanzas personales

Actualizan topes de retiros en cajeros automáticos y apps de los principales bancos del país

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber