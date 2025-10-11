Reactivarán tren turístico en Colombia: ANI entregó locomotora y fecha estimada para la puesta en marcha

Luego de décadas, volverá el tren al Valle del Cauca. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) oficializó la entrega en comodato gratuito de una locomotora tipo U10B a la Gobernación del Valle del Cauca, destinada al proyecto 'Tren Turístico del Valle del Cauca'.

RELACIONADO Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Con esta acción, se da un paso decisivo hacia la puesta en marcha del corredor ferroviario entre Palmira y Buga, previsto para iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026, una vez culminen las adecuaciones necesarias.

La entrega se formalizó en Palmira, en un acto simbólico que reafirmó los compromisos entre la Nación y el departamento del Valle.

Avances en la reactivación del tren de pasajeros

Según Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, el Valle del Cauca es una de las regiones con mayor proyección económica y turística, y el tren será una herramienta clave para consolidar esa posición.

El funcionario destacó que el proyecto no solo rescata la historia ferroviaria, sino que también impulsa la economía local mediante el turismo y la conectividad regional. “Con la entrega de esta locomotora seguimos aportando para que nacionales y extranjeros disfruten de la experiencia del retorno del tren a Colombia”, afirmó.

Este avance se suma a las inversiones y articulaciones institucionales que han permitido reactivar corredores férreos estratégicos en el país, como Bogotá – Belencito, La Dorada - Chiriguaná y Chiriguaná - Santa Marta, los cuales en total durante todo el 2025 ha movilizado más de 23 millones de toneladas de carga y 446.000 pasajeros.

La locomotora que comenzará a operar en el Valle del Cauca

La locomotora U10B es un modelo clásico fabricado por General Electric, reconocida por su tamaño compacto y su capacidad para operar en trayectos de corta y media distancia.

Funciona con un motor diésel que le da la potencia suficiente para mover varios vagones de pasajeros o carga ligera, y su diseño le permite adaptarse a diferentes tipos de vías, incluso aquellas más estrechas o con pendientes suaves.

En Colombia, este tipo de locomotora también se ha empleado en el corredor férreo Bogotá–Belencito, donde ha demostrado buen rendimiento en trayectos largos y con carga moderada.