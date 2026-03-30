Negociaciones con 'Calarcá': Cerac cuestiona demoras para reactivar orden de captura

La participación de alias Calarcá en las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional vuelve a generar controversia, en medio de cuestionamientos sobre la falta de resultados y la posible reactivación de la orden de captura en su contra.

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El caso ha tomado relevancia luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara que evalúa decisiones frente a los beneficios judiciales otorgados al integrante de las disidencias de las Farc.

Calarcá, identificado como comandante del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, enfrenta múltiples señalamientos por delitos graves. A pesar de ello, actualmente hace parte de la mesa de negociación, un escenario que le ha permitido mantener suspendidas las órdenes de captura en su contra.

Fiscalía evalúa reactivar orden de captura contra alias Calarcá

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha manifestado que su despacho estudia la posibilidad de reactivar la orden de captura contra 'Calarcá'. Esta revisión se da tras reuniones con el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Según la Fiscalía, la evaluación responde a nuevas alertas sobre la presunta continuidad de actividades delictivas por parte de esta estructura armada, incluso en medio del proceso de diálogo.

El Gobierno Nacional, por su parte, deberá tomar en los próximos días una decisión clave sobre la permanencia de 'Calarcá' como negociador.

Cerac advierte retrasos y falta de resultados en el proceso de paz

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, ha cuestionado la demora en la toma de decisiones por parte de la Fiscalía. Según el experto, desde el momento en que se conocieron indicios de la participación de este grupo en el asesinato de un líder comunitario, debieron reactivarse las órdenes de captura.

Restrepo también subraya que el proceso de negociación con esta disidencia no ha mostrado avances concretos en términos de reducción de la violencia ni en la dejación de armas. Este diagnóstico coincide con reportes de diferentes sectores que advierten una ausencia de resultados verificables tras varios ciclos de diálogo.

En paralelo, las delegaciones del Gobierno y de la disidencia continúan reunidas en el marco del séptimo ciclo de negociaciones, donde se evalúan los supuestos avances y las denuncias relacionadas con Alexander Díaz, alias Calarcá.