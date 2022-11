Negociadores de paz del Gobierno y el ELN ya se encuentran en Venezuela

El presidente Gustavo Petro anunció desde que llegó a la Casa de nariño que buscaría implementar la llamada 'paz total' en Colombia, y esto pareciera que paso a paso se va haciendo realidad.

Los diálogos entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal conocido como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, están próximos a comenzar, con los negociadores de ambas partes estando ya en Venezuela, país donde se realizarán los diálogos.

Noticias RCN confirmó que ya se encuentran en el vecino país Otty Patiño, jefe negociador del ELN, Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y uno de los negociadores nombrados por el presidente Petro, y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

María Fernanda Cabal no apoya diálogos con ELN

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha sido crítica de Gustavo Petro a lo largo de su carrera política, y es una de las figuras más representativas de la oposición a su Gobierno. Fiel a su estilo, no respalda que su esposo sea negociador con el ELN.

Indicó que no apoyará a su esposo, José Félix Lafaurie, en su labor como negociador, remarcando que independiente a eso, no cambiará su discurso político en contra de los diálogos de paz y los grupos armados ilegales.

“Es su rol, pero por mi parte no tendrá el respaldo como tal y tampoco voy a moderar el discurso porque yo no puedo cambiar una forma de pensar cuando yo creo y tengo convicciones, yo no mudo de piel”, dijo la congresista.