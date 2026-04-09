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¿Qué implicaciones podría traer la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí donde estuvo Nelson Velásquez?

La denuncia la trajo la concejal Claudia Carrasquilla, quien habló con Noticias RCN.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
12:16 p. m.
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La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, exfiscal de bandas organizadas y criminales, denunció que hubo un concierto en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en la que estuvo el famoso cantante de vallenato Nelson Velásquez. Al parecer, le pagaron 500 millones de pesos para que se presentara.

La millonaria suma que pagaron criminales por la parranda vallenata con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí
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El evento se llevó a cabo el miércoles 8 de abril, desde las 9:00 a.m. y se extendió hasta las 4:00 p.m. “Recibí, a través de un chat, las imágenes de la salida y el ingreso del señor Nelson Velásquez en compañía de otro cantante que se llama Luis Posada”, afirmó la concejal.

La millonada que le habrían pagado a Velásquez

Al cantante de vallenato se le habrían pagado $100 millones, mientras que los restantes $400 millones se destinaron al pago de otros artistas, catering, licor y, presuntamente, a guardianes del INPEC para permitir el ingreso.

La ‘parranda’ habría sido organizada por cabecillas de estructuras criminales que se encuentran en mesas de negociación con el Gobierno Nacional, tales como alias Douglas y Tom, entre otros.

“Cuando yo soy privado de la libertad y estoy condenado, no puedo manejar dinero. ¿De dónde sale?”, cuestionó Carrasquilla. El motivo de la fiesta habría sido despedir a alias Lindolfo, próximo a salir en libertad por cumplimiento de pena.

Más de 80 personas habrían asistido

Al recibir la información, la concejal alertó al director de la cárcel, quien se encontraba fuera de Medellín. Acto seguido, se desplazó al centro penitenciario y constató que varios cabecillas se encontraban en estado de ebriedad.

En el evento habrían asistido entre 80 y 100 personas (principalmente mujeres), aprovechando un acuerdo de diálogos sociojurídicos que permiten el ingreso de hasta tres visitantes por recluso los miércoles.

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La concejal señaló directamente al teniente Cipriano, quien estaba encargado de la vigilancia, como responsable de irregularidades: “Aprovechando la ausencia del director de la cárcel el 21 de junio de 2025, fue el que autorizó la salida irregular de los nueve bandidos que acompañaron en el ‘tarimazo’”.

Lo más grave del caso, según la denuncia, es que no hay anotación del ingreso de ninguna de estas personas que son ajenas al centro penitenciario, lo que constituye una irregularidad mayor en los protocolos.

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