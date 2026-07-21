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Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo

La familia de María Camila Potosí, de 21 años, señala a una mujer que, al parecer, bajo engaño se la llevó en una motocicleta.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
12:22 p. m.
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En las últimas horas, las autoridades hallaron un cuerpo en una zona rural de Cali que correspondería con las características físicas de María Camila Potosí, una joven de 21 años que llevaba ocho meses de embarazo y que estaba desaparecida desde el jueves 16 de julio.

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El hallazgo se dio en un sector conocido como El Vagón, ubicado en el kilómetro 3 de la vía que conduce desde la zona urbana de Cali hacia el corregimiento de La Buitrera.

Aunque de manera preliminar habrían confirmado que se trataría de la joven desaparecida, la familia manifestó que espera que las autoridades identifiquen plenamente el cuerpo hallado en críticas condiciones.

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Cuerpo que sería de Camila Potosí fue torturado y apuñalado

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos están tratando de ser establecidos por las autoridades. Sin embargo, se conoció que el cuerpo presentaba al menos cuatro heridas ocasionadas con arma cortopunzante, signos de tortura y envuelto en sábanas.

Durante la búsqueda de la joven desaparecida, llegaron mensajes al celular de familiares y amigos, que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para desviar la atención de las autoridades.

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María Camila Potosí se encontraba en la casa de familiares de su compañero sentimental, en el sector de Alto Jordán, zona de Meléndez, cuando, según el relato de sus familiares, una mujer que, al parecer, ella había conocido previamente la contactó y la buscó en ese lugar.

Las cámaras de seguridad captaron el último momento en que se le vio con vida. Las imágenes muestran a María Camila desplazándose a bordo de una motocicleta en compañía de esta mujer.

Ese fue el último rastro que se tuvo de ella antes de que su familia reportara su ausencia alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día, al no poder ubicarla.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este presunto homicidio. Se espera la confirmación de Medicina Legal para determinar el cuerpo hallado corresponde a María Camila Potosí.

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