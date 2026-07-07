Venderán pruebas rápidas para detectar sustancias en drogas en bebidas: ¿cuánto valdrán?

En medio del aumento de los casos de intoxicaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, la Corporación Acción Técnica Social (ATS) y su proyecto Échele Cabeza anunciaron una estrategia que busca fortalecer la prevención desde la ciudadanía.

RELACIONADO Medicina Legal reveló las torturas que sufrió un niño antes de ser asesinado por su madre en Medellín

La iniciativa consiste en poner a disposición del público diferentes pruebas rápidas que permiten detectar adulterantes altamente peligrosos, como fentanilo, xilacina, metanfetaminas y benzodiacepinas, además de un dispositivo diseñado para identificar drogas que son mezcladas de manera clandestina en bebidas alcohólicas con fines delictivos.

Venderán pruebas rápidas para detectar sustancias en drogas y bebidas

Según informó Acción Técnica Social, desde este mes cualquier persona podrá adquirir de manera directa tiras reactivas de flujo lateral para analizar la presencia de sustancias potencialmente letales en drogas ilícitas.

Entre los compuestos que estas pruebas pueden identificar se encuentran el fentanilo, la xilacina, las metanfetaminas y las benzodiacepinas, sustancias que con frecuencia son utilizadas para adulterar drogas vendidas en el mercado ilegal.

La organización también presentó el Spike Drink 3 Level Test, un dispositivo con forma de bolígrafo que permite analizar bebidas en pocos segundos para detectar la presencia de ketamina, benzodiacepinas y GHB, tres sustancias que suelen emplearse en casos de sumisión química.

De acuerdo con la entidad, el propósito es que estas herramientas pasen de ser utilizadas únicamente en espacios institucionales o jornadas comunitarias a estar disponibles para cualquier ciudadano como medida de prevención.

¿Por qué las empezarán a vender al público?

La decisión responde al incremento de intoxicaciones registradas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

De acuerdo con las cifras entregadas por la organización, durante 2025 Bogotá reportó 1.115 casos de intoxicación con fines delictivos, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se habían registrado 248 episodios.

A esto se suman los casos catalogados como intoxicaciones intencionales relacionadas con sustancias psicoactivas o por adicción, que alcanzaron 1.021 reportes durante 2025 y 263 entre enero y marzo de 2026, eventos que dejaron ocho personas fallecidas.

¿Cómo funcionarán estas pruebas rápidas?

Las tiras reactivas funcionan mediante un sistema inmunocromatográfico, similar al utilizado en algunas pruebas médicas de uso doméstico.

El procedimiento tarda entre dos y cinco minutos y permite conocer si una muestra contiene sustancias de alto riesgo, sin necesidad de acudir a un laboratorio especializado.

Por otro lado, en cuanto a costos, Acción Técnica Social informó que cada tira reactiva para detectar fentanilo, xilacina, metanfetaminas o benzodiacepinas tendrá un costo de 7.000 pesos colombianos.

Por su parte, el Spike Drink 3 Level Test, diseñado para analizar bebidas, estará disponible por 50.000 pesos.

¿Qué sustancias han detectado en Colombia?

La organización recordó que desde 2022 identificó por primera vez la presencia de fentanilo en muestras analizadas en el país.

Posteriormente también evidenció un incremento de benzodiacepinas mezcladas con el denominado “tusi”, adulterante que actualmente aparece en cerca del 30% de las muestras que analizan cada año.

En 2024, además, reportó la detección de xilacina, un anestésico veterinario relacionado con complicaciones como paros cardiorrespiratorios, lesiones graves en la piel e incluso amputaciones.