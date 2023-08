Nicolás Petro y Day Vásquez siguen casados: así lo reveló la audiencia de la imputación de cargos

En medio de la diligencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito (Petro) y violación de datos personales (Vásquez), que se lleva a cabo la mañana de este martes 1 de agosto, se conocieron importantes datos. Al hacer la respectiva identificación de las partes, se conoció que aún existe un vínculo matrimonial vigente entre los señalados.

Pese a que ambos tienen nuevas parejas sentimentales, incluso Petro a punto de tener un hijo con Laura Ojeda y Day Vásquez, quien recientemente anunció su compromiso con Juan Manuel Cortés, se reveló que aún están casado, pues así lo hizo conocer el fiscal cuando nombró a cada una de las partes.

En la intervención del fiscal a cargo del caso, inicialmente presentó Daysuris del Carmen Vásquez, con el respectivo número de identificación y dirección de domicilio. Prosiguió: "casada con Nicolás Petro". Lo propio pasó al nombrar a la otra parte, "Nicolás Fernando Petro Burgos, casado con Daysuris Vásquez".

Aunque se especulaba que la pareja se había divorciado, la Fiscalía reveló que continúan teniendo un vínculo matrimonial.

¿Day Vásquez está embarazada?

El pasado 23 de julio, la pareja anunció su compromiso a través de redes sociales. Videos y fotos dejaron en evidencia la petición de matrimonio del congresista a quien aún sería la esposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

“Aún no sabemos si está embarazada o no. La verdad no logramos hablar de eso; nuestra última charla fue a la 1:00 de la mañana (29 de julio) y no logramos saber eso”, manifestó Cortés, el prometido de Day Vásquez.

Hizo también un llamado a la justicia para que “se haga todo en el marco de la ley y que pronto salga a la luz pública que esa es una mujer valiente”.

Estoy lleno de sentimientos y voy a acompañarla en todo momento

La denuncia de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro

Este martes 1 de agosto, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro -hijo del presidente de la República-, denunció a través de sus redes sociales que policías entraron a su casa indebidamente a las 6 de la mañana y la habrían grabado cuando estaba desnuda.

La abogada publicó una historia en su cuenta de Instagram contando lo ocurrido: "Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio de este año fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia".

Ojeda señaló que los uniformados entraron a su vivienda a las 6 de la mañana del pasado sábado, argumentando que estaban realizando un allanamiento y que para ello debían registrar la diligencia en video.

Sin embargo, afirmó que no se respetó su derecho a la intimidad, puesto que los funcionarios la habrían grabado sin importar que estuviese desnuda y sin respetar su condición de embarazo.