CANAL RCN
Colombia Video

Pequeña de 6 años fue asesinada a golpes por su madrastra: fingió una caída, pero la descubrieron

La mujer aseguró que se había caído en el baño, pero Medicina Legal descubrió los signos de violencia.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
07:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Chigorodó, una niña de seis años ingresó sin signos vitales al hospital del municipio, luego de que su madrastra afirmara que había sufrido una caída accidental.

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por el taxista ebrio en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por el taxista ebrio en el sur de Bogotá

Sin embargo, las evidencias forenses demostraron que no se trató de un accidente, sino de un crimen atroz: la menor fue brutalmente golpeada antes de morir.

Niña 6 años fue asesinada a golpes por su madrastra en Chigorodó

El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre en Chigorodó. Ese día, una mujer de 36 años llegó al hospital local con una niña en brazos.

Según su versión, la pequeña se había resbalado en el baño y, tras el golpe, había quedado inconsciente. Los médicos intentaron reanimarla, pero la menor ya no tenía signos vitales.

La historia no tardó en despertar sospechas entre el personal médico. Las heridas del cuerpo de la niña no coincidían con una simple caída.

Tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, marcas en los brazos y señales claras de violencia. Por eso, el caso fue reportado de inmediato a las autoridades judiciales.

Madrastra asesinó a golpes a su hijastra en Chigorodó

El informe de Medicina Legal confirmó las sospechas. La niña presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes repetidos, lo que descartó por completo la versión de un accidente doméstico.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe
RELACIONADO

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

Con base en esos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación determinó que se trataba de un feminicidio.

La presunta responsable es su madrastra, quien, según la investigación, habría agredido en repetidas ocasiones a la menor antes de llevarla sin vida al hospital.

Se capturó en el municipio de Chigorodó a una mujer de 36 años, señalada como presunta responsable del delito de feminicidio agravado

Coronel Jovanni Cepeda, comandante del Departamento de Policía de Urabá.

El oficial también manifestó que la institución continúa trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para garantizar justicia en este caso.

La Policía reafirma su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Alcalde Galán pide retomar campaña de ‘Estrellas negras’ en la vía tras muerte de menor en accidente con taxista

Sincelejo

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado: su padre también falleció cuando intentó rescatarlo

Bogotá

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, dieciseisavos del Mundial sub-17: fecha, hora y canal para ver

Prográmese con el partidazo entre Colombia y Francia por los dieciseisavos del Mundial sub-17 que se disputa en Catar.

Artistas

Reconocida cantante se desmayó en pleno concierto: esto fue lo que sucedió

La cantante tuvo que abandonar el escenario en los brazos de un funcionario de logístico y manifestó que no se acordaba de nada.

Trabajo

En esto quedaría el salario mínimo de 2026 de acuerdo a la última cifra del IPC entregada por Dane

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño

Masterchef Celebrity Colombia

Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025