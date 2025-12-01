Pequeña de 6 años fue asesinada a golpes por su madrastra: fingió una caída, pero la descubrieron

En Chigorodó, una niña de seis años ingresó sin signos vitales al hospital del municipio, luego de que su madrastra afirmara que había sufrido una caída accidental.

Sin embargo, las evidencias forenses demostraron que no se trató de un accidente, sino de un crimen atroz: la menor fue brutalmente golpeada antes de morir.

El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre en Chigorodó. Ese día, una mujer de 36 años llegó al hospital local con una niña en brazos.

Según su versión, la pequeña se había resbalado en el baño y, tras el golpe, había quedado inconsciente. Los médicos intentaron reanimarla, pero la menor ya no tenía signos vitales.

La historia no tardó en despertar sospechas entre el personal médico. Las heridas del cuerpo de la niña no coincidían con una simple caída.

Tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, marcas en los brazos y señales claras de violencia. Por eso, el caso fue reportado de inmediato a las autoridades judiciales.

El informe de Medicina Legal confirmó las sospechas. La niña presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes repetidos, lo que descartó por completo la versión de un accidente doméstico.

Con base en esos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación determinó que se trataba de un feminicidio.

La presunta responsable es su madrastra, quien, según la investigación, habría agredido en repetidas ocasiones a la menor antes de llevarla sin vida al hospital.

El oficial también manifestó que la institución continúa trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para garantizar justicia en este caso.