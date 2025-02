Desgarrador: niña de 13 años fue reclutada por las disidencias Farc y logró escapar

Sigue siendo común la despreciable práctica de los grupos armados que delinquen en Colombia de reclutar menores de edad. Un delito que afecta especialmente en zonas en donde hay una fuerte ausencia del Estado.

Niños que llegan a una guerra con apenas la edad para sostener un fusil o defenderse, que no entienden lo que ocurre y que, además, deben someterse a quienes, por la fuerza, les imponen conductas que no deberían asumir.

Cifras de la Defensoría del pueblo indicaron que en el 2024 se registraron 409 casos de menores reclutados y de esta cifra más de la mitad pertenecen a comunidades indígenas.

Según los reportes de las autoridades, el departamento con más casos es el Cauca, con 300 menores reclutados, y el grupo armado con más casos registrados es el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Testimonio de padre de menor reclutada por las disidencias Farc

Noticias RCN conoció la historia de un padre en La Plata, Huila, que sufrió de manera indescriptible cuando a su hija se la llevaron las disidencias de las Farc. La menor logró escaparse del grupo armado.

El hombre narró lo que su hija de tan solo 13 años vivió por dos meses y medio que duró en poder de las disidencias. Aseguró que a su hija la hicieron cargar explosivos y que fue castigada varias veces.

La menor y una amiga del colegio, según contó el padre, iban a ser llevadas hacia Nariño, donde al parecer hay un campamento en el que instrumentalizan a los menores.

También aseguró que su hija llegó a manos del grupo armado porque una amiga del colegio le sugirió ir a “ensayar y experimentar cómo era eso”.

“A las dos las recogieron en moto y se las llevaron para el Cauca. En los bolsos que les habían dado llevaban bombas artesanales y a los 10 días de estar allá le dieron un fusil”, añadió.

Luego de que le notificaran que su hija no había llegado al colegio e impulsado por el amor infinito, recorrió cada metro de la zona para encontrarla.

“Me fui a hablar con el comandante para que me la entregara porque yo sabía que ella estaba allá, pero de pronto me llamaron a decirme que la recogiera porque estaba muerta”, contó.

Sin embargo, una llamada les devolvió la esperanza. La menor logró contactar a su papá y le confirmó que se encontraba en Popayán, que había logrado escaparse.

“Mi hija logró llamarme. Me dijo papi, yo me volé, estoy en Popayán, nos ayudaron. No me pude ir para La Plata porque había retenes de la guerrilla. Me contó que duró tres días caminando. Ella llegó toda maltratada”, agregó.

Es necesario mencionar que, en el 2024, en el Cauca, el Ejército logró recuperar a 174 menores de edad que habían sido reclutados por las estructuras Carlos Patiño, Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos.

Pero esta realidad también se presenta en el Valle del Cauca, Nariño, Meta, Arauca y Guaviare.