Interpol no expedirá nueva circular roja contra Carlos Ramón González: podrá moverse libremente fuera de Colombia

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, seguirá moviéndose libremente fuera de Colombia pese a estar investigado por graves delitos de corrupción.

Noticias RCN conoció que la Interpol no emitirá nuevamente una circular roja en su contra, una decisión que cambia por completo el panorama judicial del exfuncionario señalado dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación había solicitado una nueva alerta internacional para lograr su captura por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos.

Sin embargo, el organismo internacional rechazó la petición y dejó claro que no volverá a expedir esa medida.

Esto significa que, aunque Carlos Ramón González continúa siendo prófugo de la justicia colombiana y mantiene una orden de captura vigente en el país, podrá permanecer en libertad en el exterior.

Actualmente se encuentra protegido bajo la figura de asilo político en Nicaragua.

Interpol no expedirá nueva circular roja contra Carlos Ramón González

La decisión quedó reflejada en el oficio GS-2026-048826 de la DIJIN, enviado a Interpol Colombia desde la Secretaría General del organismo internacional.

En ese documento, conocido en exclusiva por Noticias RCN, se confirma que la comisión decidió eliminar los datos relacionados con la circular roja que anteriormente existía contra González.

La frase del documento es contundente: “En consecuencia, la comisión ha decidido que estos datos sean eliminados”.

Pese a esto, la Fiscalía insistió.

El pasado 2 de abril radicó una nueva solicitud con el objetivo de que se expidiera nuevamente una circular roja internacional por los delitos que se le atribuyen: cohecho, peculado y lavado de activos.

La intención era impedir que siguiera fuera del alcance de las autoridades mientras avanza el proceso judicial. Pero la respuesta volvió a ser negativa.

¿Por qué la Interpol negó una nueva circular roja contra Carlos Ramón González?

El Comité de Interpol analizó la situación de González y decidió negar nuevamente la petición, basándose en el artículo 3 de su estatuto.

Ese punto del reglamento establece que la organización tiene estrictamente prohibido intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

El texto señala: “Está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.

Bajo ese argumento, Interpol concluyó que no volverá a emitir una circular roja contra el exdirector del Dapre.

La razón principal está relacionada con su actual condición de asilado político en Nicaragua, lo que llevó al organismo a considerar que el caso no puede ser tratado bajo sus mecanismos de persecución internacional.

En la práctica, esto significa que Carlos Ramón González podrá viajar por cualquier parte del mundo sin ser capturado por esta vía, incluso asistir a eventos internacionales o permanecer fuera del país sin mayores restricciones.

Solo en Colombia podría ser detenido, ya que aquí sigue vigente la orden de captura en su contra.

¿Quién es Carlos Ramón González?

Para la Fiscalía, González no es un funcionario más dentro del escándalo de la UNGRD.

El ente investigador lo señala como el presunto cerebro de una organización criminal que habría operado incluso desde reuniones sostenidas en la Casa de Nariño durante este gobierno.

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Su cercanía con el presidente Gustavo Petro ha convertido el caso en uno de los más delicados políticamente dentro del actual mandato.

Aunque la Fiscalía continuará con la acusación formal y buscará llevarlo a juicio por los tres delitos graves que se le imputan, la falta de una circular roja internacional representa una ventaja enorme para su permanencia fuera del país.