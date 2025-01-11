Niña de ocho años muere en ataque sicarial durante Halloween en Yumbo

La noche de Halloween se tiñó de tragedia en el barrio Bellavista de Yumbo, donde una niña de tan solo ocho años fue asesinada al interior de su vivienda, en medio de un ataque sicarial perpetrado por hombres disfrazados.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron en la zona alta del barrio cuando un hombre, que se encontraba frente a la casa de la menor, fue atacado a tiros por un sicario que se movilizaba en motocicleta y vestía un disfraz, aprovechando la celebración de la noche del 31 de octubre.

Una de las balas impactó a la niña, causándole la muerte de manera inmediata.

Hombre para el que iba dirigido el ataque resultó herido

“Rechazo total a este lamentable suceso, donde una menor de ocho años falleció, víctima de una bala perdida, producto de un hecho aislado en la zona alta del barrio Bellavista”, declaró el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, sobre lo sucedido.

“Un ciudadano estaba fuera de la vivienda de la menor y fue herido con arma de fuego por un sicario disfrazado desde una motocicleta durante la celebración de la noche de Halloween”, agregó.

El hombre que era el objetivo del ataque resultó herido y está siendo atendido en un centro asistencial.

Investigación del caso en fase preliminar

Las autoridades locales, en conjunto con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones.

“La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo cual los datos específicos del caso y la cadena de custodia de las pruebas están en manos de la Policía y el CTI”, precisó el alcalde Ruiz.

La Policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y dar con su paradero.