Tragedia en Cartagena: menor ahogada en un balde en su propia vivienda

El barrio El Pozón, ubicado en la zona suroriental de Cartagena, vivió momentos de angustia luego de conocerse el fallecimiento accidental de una niña de apenas 16 meses de nacida, que perdió la vida por inmersión dentro de su propia vivienda.

Según los reportes iniciales, la menor ingresó al área del baño sin que sus familiares notaran su ausencia por unos instantes. En el lugar se encontraba un balde o tanque con agua que se convirtió en una trampa mortal para la pequeña.

Jaider Vásquez, líder comunal del sector, relató con pesar los detalles del incidente que hoy enluta a la comunidad. Según la información recopilada por los vecinos y allegados, un objeto cotidiano habría despertado la curiosidad de la niña.

"En un descuido, la niña ingresa al baño; en el baño había un tanque con agua y al parecer un casco que estaba dentro del tanque le llamó la atención. La familia no se percató de que la niña estaba dentro del baño jugando, y lamentablemente se le dificultó salir de este recipiente", explicó Vásquez.

A pesar de los esfuerzos por auxiliarla una vez fue hallada, la menor ya no presentaba signos vitales. El drama de la pérdida ha dejado a los padres y familiares en un estado de shock, mientras los vecinos del sector de El Pozón se agolpan a las afueras de la vivienda para brindar apoyo moral.

Alerta de las autoridades de salud

Ante este trágico escenario, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) de Cartagena se pronunció para pedir a la ciudadanía extremar precauciones. El director de la entidad, Rafael Navarro, hizo énfasis en que muchos de estos accidentes son prevenibles con medidas sencillas de seguridad en el hogar.

"La recomendación es que cuando estemos almacenando agua, pongamos tapas u objetos muy pesados para que los niños no puedan manipularlos. Si ya no estamos necesitando esa agua, lo mejor es voltear esos recipientes para evitar que nos ocurra una tragedia como esta", señaló el funcionario.

Una cifra alarmante en Bolívar

Este caso no es un hecho aislado. En lo que va corrido del mes de enero, ya se han registrado cuatro muertes de menores por inmersión en distintos municipios del departamento de Bolívar.

Esta estadística enciende las alarmas de las autoridades de infancia y adolescencia, quienes instan a los cuidadores a no perder de vista a los niños, especialmente en entornos donde hay depósitos de agua, piscinas o cuerpos de agua naturales.