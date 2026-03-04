Gobernación de Nariño pide que se declare una nueva emergencia económica por guerra arancelaria con Ecuador

A cuatro días de que los aranceles a las importaciones colombianas aumentaran del 30% al 50% en Ecuador, la situación entre los comerciantes de la frontera es crítica.

Para atender sus necesidades, el martes 3 de marzo se realizó un encuentro binacional al que asistieron los gremios de lado y lado de la frontera y las gobernaciones de Nariño y la provincia ecuatoriana de Carchi. Según explicó en diálogo con Noticias RCN el presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flores, a lo largo de la jornada se reunieron en dos momentos:

“El primero en la ciudad de Tulcán, con el ministro de Producción del Ecuador, donde pudimos exponer la dinámica económica que vivimos hoy por la coyuntura de disputa arancelaria, y el segundo en la Cámara de Comercio de Ipiales, donde citamos de manera binacional a los gremios”.

Movimiento del comercio en la frontera opera a un 10%

A partir del 1 de febrero de 2026, ambos países aplicaron aranceles del 30% a los productos de importación y Ecuador decidió aumentarlos al 50% el 1 de marzo. En consecuencia, el movimiento comercial en la frontera colombo-ecuatoriana opera a un 10% y 2.000 empleos estarían en riesgo.

En palabras de Flores, “se ha registrado una disminución del 90% en la operatividad aduanera. Les decíamos que en Colombia y Ecuador tenemos el mayor parque automotor concentrado en Carchi y Nariño, más de 2.500 empleos directos en 200 empresas apostadas a lado y lado de la frontera y el golpe económico es inminente para nuestras ciudades”.

Entendiendo que Ecuador es el tercer socio comercial de Colombia y Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, hizo un llamado a que se deroguen los aranceles adoptados, según la administración Noboa, por la falta de voluntad de Colombia para combatir la inseguridad en la frontera: “La seguridad se puede tratar de forma independiente, respetando la soberanía binacional, pero no castigando al comercio”.

¿Una nueva emergencia económica?

Se estima que por el Puente Internacional pasaban cinco millones de dólares en productos al día y, tan solo en las ciudades de frontera, han empezado a perderse, a diario, 2.000 millones de pesos en el sector comercio.

De igual manera, los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico se han visto fuertemente golpeados debido a que enviaban parte de su producción al Ecuador.

Flores insiste en que “si usted se acerca al puente internacional, no necesita de estadísticas, el panorama es desolador, parecido al de pandemia. Únicamente lo atraviesan tractomulas que vienen del Perú, en una mínima fracción”.

Y, por tanto, apoya la solicitud que la Gobernación de Nariño extendió al Gobierno Nacional para decretar una nueva emergencia económica y que se realice un gabinete binacional:

“Está contenido en el artículo 17 de la Ley 2135 y permite declarar las zonas especiales de intervención fronteriza (Zeif) y darles un tratamiento preferencial. Pedimos alivios tributarios, oportunidades financieras y crediticias y subsidios al IVA. Esta medida ya ha sido decretada, como en Córdoba, pero resulta que Nariño también está damnificado. En medio de una guerra arancelaria también hay víctimas”.

Confían en que, además, se pueda lograr un espacio de acercamiento presidencial tras el fracaso de las conversaciones en Quito y siguen a la espera de una decisión sancionatoria de la Comunidad Andina de Naciones, frente a la demanda presentada por Colombia para evaluar si las medidas adoptadas por Ecuador vulneran los acuerdos comerciales entre países miembros.