Tratamiento de menor de tres años con cáncer se encuentra paralizado en la Nueva EPS desde hace meses

El tratamiento de César, un niño de tres años que, además, es paciente oncológico de la Nueva EPS, no muestra avances desde hace un tiempo.

De momento, necesita una cita con médico pediatra y un coche especializado, que cuesta 15 millones de pesos, pero su familia no ha podido conseguir ninguno de los dos, a pesar de extender la solicitud a la Nueva EPS hace ocho meses.

En diálogo con Noticias RCN, su padre, César Augusto Jiménez, hizo un llamado urgente a las directivas de la Nueva EPS y al Gobierno Nacional para que garanticen el derecho a la atención en salud de su pequeño:

“Mi hijo requiere de un coche neurológico, un caminador (…) hago el llamado tanto al gerente de la Nueva EPS como al presidente de la República para que le concedan todas las garantías a mi hijo”.

El pronóstico es desalentador, pero su familia guarda la esperanza de que pueda mejorar:

Decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para que César mejore, su padre, aun sin trabajo, viaja ocho horas entre Barbosa y Bucaramanga cada que logra agendar una cita.

Desde que fue diagnosticado, el menor ha sido sometido a terapias con la esperanza de que, algún día, pueda jugar y correr como cualquier otro niño.

Sin embargo, de un tiempo para acá ha dejado de recibirlas, con todo y que el diagnóstico médico es poco alentador: “Posee un daño neuromotor, actualmente severo, y está en riesgo de progresión negativa”.

César Augusto busca de manera desesperada la forma de pagar el tratamiento de su hijo, pero los gastos del día a día y las herramientas que necesita para demostrar mejoría superan su capacidad económica.

Un drama al que se enfrentan otros pacientes de la intervenida Nueva EPS, como en Cali, donde dejaron de ser atendidos en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, que llevaba el proceso de al menos 3.000 personas con cáncer.