La Nueva EPS reactiva los dispensarios de Colsubsidio tras más de un mes de suspensión del convenio

Después de más de un mes sin poder acceder a sus medicamentos subsidiados, los usuarios de la intervenida Nueva EPS recuperaron este servicio con la habilitación de 40 puntos de droguerías en todo el país.

La medida beneficia a afiliados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca.

La expectativa y necesidad de los usuarios fue evidente desde las primeras horas del día.

RELACIONADO Pacientes con cáncer de la Nueva EPS dejaron de ser atendidos en la clínica en la que eran tratados en Cali por deuda millonaria

Miles de afiliados volverán a reclamar sus medicamentos en Colsubsidio

La suspensión del servicio había dejado a miles de afiliados sin acceso a tratamientos médicos esenciales durante más de treinta días, generando quejas y preocupación entre los usuarios que dependen de estos medicamentos para el manejo de enfermedades crónicas y tratamientos continuos.

Los nueve puntos habilitados en Bogotá se suman a otros 31 distribuidos estratégicamente en Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca.

Esta distribución busca garantizar la cobertura en las regiones con mayor concentración de afiliados a la EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Nueva EPS publicó listado de dispensadores de medicamentos

Para facilitar el acceso a la información, la Nueva EPS puso a disposición de sus usuarios el listado completo de direcciones y horarios de atención en su página web oficial.

Se recomienda a los afiliados consultar esta información antes de desplazarse para verificar el punto más cercano a su ubicación y los horarios disponibles.

La reactivación de este servicio representa un alivio para los usuarios que han enfrentado dificultades para acceder a sus tratamientos durante la interrupción.

Sin embargo, la situación evidencia los desafíos que continúa enfrentando la Nueva EPS bajo intervención del Estado, mientras las autoridades trabajan en garantizar la continuidad de los servicios de salud para sus millones de afiliados en el país.