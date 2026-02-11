CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

La Nueva EPS reactiva los dispensarios de Colsubsidio tras más de un mes de suspensión del convenio

Usuarios madrugaron para acceder al servicio. La habilitación incluye nueve puntos en Bogotá.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
04:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de más de un mes sin poder acceder a sus medicamentos subsidiados, los usuarios de la intervenida Nueva EPS recuperaron este servicio con la habilitación de 40 puntos de droguerías en todo el país.

Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima
RELACIONADO

Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima

La medida beneficia a afiliados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca.

La expectativa y necesidad de los usuarios fue evidente desde las primeras horas del día.

Pacientes con cáncer de la Nueva EPS dejaron de ser atendidos en la clínica en la que eran tratados en Cali por deuda millonaria
RELACIONADO

Pacientes con cáncer de la Nueva EPS dejaron de ser atendidos en la clínica en la que eran tratados en Cali por deuda millonaria

Miles de afiliados volverán a reclamar sus medicamentos en Colsubsidio

La suspensión del servicio había dejado a miles de afiliados sin acceso a tratamientos médicos esenciales durante más de treinta días, generando quejas y preocupación entre los usuarios que dependen de estos medicamentos para el manejo de enfermedades crónicas y tratamientos continuos.

Los nueve puntos habilitados en Bogotá se suman a otros 31 distribuidos estratégicamente en Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca.

Esta distribución busca garantizar la cobertura en las regiones con mayor concentración de afiliados a la EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Más de 120 mil tutelas sin respuesta: la grave crisis que le destapan a la Nueva EPS
RELACIONADO

Más de 120 mil tutelas sin respuesta: la grave crisis que le destapan a la Nueva EPS

Nueva EPS publicó listado de dispensadores de medicamentos

Para facilitar el acceso a la información, la Nueva EPS puso a disposición de sus usuarios el listado completo de direcciones y horarios de atención en su página web oficial.

Se recomienda a los afiliados consultar esta información antes de desplazarse para verificar el punto más cercano a su ubicación y los horarios disponibles.

La reactivación de este servicio representa un alivio para los usuarios que han enfrentado dificultades para acceder a sus tratamientos durante la interrupción.

Sin embargo, la situación evidencia los desafíos que continúa enfrentando la Nueva EPS bajo intervención del Estado, mientras las autoridades trabajan en garantizar la continuidad de los servicios de salud para sus millones de afiliados en el país.

Concejal de Zarzal con cáncer colorrectal no recibe tratamiento desde octubre por crisis de Nueva EPS
RELACIONADO

Concejal de Zarzal con cáncer colorrectal no recibe tratamiento desde octubre por crisis de Nueva EPS

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios

Alimentos

¿Beber agua durante o después de la comida?: expertos revelan lo mejor para la digestión

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Traición o estrategia?: así fue la polémica nominación en La Casa de los Famosos Colombia

La dinámica del robo de banderas generó gran zozobra entre los dos grupos base de la competencia.

Canadá

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a productos canadienses

La medida ahora deberá ser considerada por el Senado, donde se definirá si prospera el intento de frenar las políticas comerciales.

Asesinatos en Bogotá

De traje y corbata iba vestido el asesino de empresario y su escolta en Bogotá: fue un crimen planificado

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de febrero de 2026

Millonarios

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'