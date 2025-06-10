Niños en Anorí y Amalfi, Antioquia, sin clase en sus escuelas por grave situación de violencia

Ante la situación de orden público que está recrudeciendo tanto en el país, la ONU alertó sobre el aumento de los ataques, pero también de los desplazamientos que están afectando el derecho a la educación en Colombia.

De enero a agosto de 2025 son 9.100 estudiantes los que han tenido que suspender sus clases por cuenta de los ataques de los grupos al margen de la ley, porque atacan sus escuelas o porque tienen campos minados alrededor de estos centros educativos.

Asimismo, 79.500 personas fueron desplazadas masivamente, entre ellos hay cientos de miles de niños y al menos 137.600 personas permanecen confinadas en zonas afectadas por la violencia.

Niños sin clase en Antioquia por violencia de grupos armados

Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados en los últimos meses por la violencia, que ha tocado las actividades cotidianas, inclusive el derecho a la educación.

Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia, explicó por qué se adoptó la modalidad semiescolar: “Todos los días evaluamos con las secretarías de educación municipales cómo evoluciona la situación para que los niños y los maestros vuelvan de manera presencial a las instituciones”.

Para que no se alejen del sistema educativo y puedan desarrollar actividades con talleres, guías, ejercicios, que los profesores supervisan, y si la situación lo permite, pueden ir uno o dos días a las escuelas.

Según Naciones Unidas, el primero de agosto, más de 9.000 estudiantes suspendieron clases, un panorama que preocupa a las organizaciones internacionales.

Paola Franchi, especialista de protección Unicef: “Reiteramos el mensaje que las escuelas son lugares donde los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos.

Niños no solo están sin clase, sino sin comida en Antioquia

En Anorí y Amalfi, en Antioquia, la situación es muy compleja, tanto que las autoridades educativas autorizaron actividades semiescolares, donde les ponen trabajos, guías, algunos ejercicios que se llevan a sus casas, bajo la supervisión virtual de los profesores.

Entre los dos municipios son unos 3.000 niños. No solamente es la afectación a sus clases y a su aprendizaje, sino también al sistema de alimentación escolar, el PAE, que se ve interrumpido y que, muchas ocasiones, es la comida principal que tienen los niños al día.

Esta decisión que toman las autoridades del trabajo en casa es para evitar que los niños pierdan sus clases. En total son cuatro sedes educativas que implementarán esa estrategia mientras se analiza que los docentes y estudiantes puedan retornar a las escuelas de manera presencial.