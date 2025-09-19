Patrullero se quiebra al reencontrarse con su perro Telmo tras atentado en Amalfi: 13 de sus compañeros fallecieron

A primera hora del viernes (19 de septiembre), el patrullero Diego Herrera y su perro Telmo, sobrevivientes del atentado en Amalfi, Antioquia, que cobró la vida de 13 uniformados de la Policía que realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda El Toro, se reencontraron en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Sus compañeros de la Policía antinarcóticos los recibieron entre aplausos, en una calle de honor por la que Herrera, con un brazo enyesado y en silla de ruedas, llevó a su fiel compañero de la correa.

Minutos antes, el perro, que quedó parcialmente sordo tras el ataque realizado con explosivos, se mostró emocionado de reencontrarse con el patrullero, al que saludó moviendo la cola y con unas lamidas en el rostro.

Herrera no logró contener el llanto y aprovechó el encuentro para regalarle una pelota a Telmo, con quien no se veía desde el 21 de agosto, cuando fueron atacados, a pesar de que un helicóptero Black Hawk custodiaba la operación.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el atentado en Amalfi?

Del atentado, inicialmente, se dijo que fue un ataque con drones contra la Fuerza Pública, que adelantaba labores de erradicación en límites entre Amalfi y Anorí.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó “que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales, que hace parte del cartel de alias Calarcá”, descartando al Clan del Golfo, que se disputa el control en la región.

Y, en los días siguientes, el presidente Petro desmintió la utilización de drones en el ataque: “En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la Policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron desde la profundidad y explotaron en superficie. La mayoría de policías que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación. El celular quedó como testigo con la grabación hecha”.

Motivo por el que pidió a la Corte Constitucional reconsiderar su sentencia “dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército”, para que “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército” se implemente la “fumigación aérea”, pese a su promesa de no utilizar ni una gota de glifosato en el “gobierno del cambio”.