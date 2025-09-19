CANAL RCN
Colombia Video

Patrullero se quiebra al reencontrarse con su perro Telmo tras atentado en Amalfi: 13 de sus compañeros fallecieron

El can, que quedó parcialmente sordo, recibió un regalo de su compañero, que se encuentra en silla de ruedas.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A primera hora del viernes (19 de septiembre), el patrullero Diego Herrera y su perro Telmo, sobrevivientes del atentado en Amalfi, Antioquia, que cobró la vida de 13 uniformados de la Policía que realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda El Toro, se reencontraron en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Sus compañeros de la Policía antinarcóticos los recibieron entre aplausos, en una calle de honor por la que Herrera, con un brazo enyesado y en silla de ruedas, llevó a su fiel compañero de la correa.

Gobierno confirma que el ataque en Amalfi no fue con drones
RELACIONADO

Gobierno confirma que el ataque en Amalfi no fue con drones

Minutos antes, el perro, que quedó parcialmente sordo tras el ataque realizado con explosivos, se mostró emocionado de reencontrarse con el patrullero, al que saludó moviendo la cola y con unas lamidas en el rostro.

Herrera no logró contener el llanto y aprovechó el encuentro para regalarle una pelota a Telmo, con quien no se veía desde el 21 de agosto, cuando fueron atacados, a pesar de que un helicóptero Black Hawk custodiaba la operación.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el atentado en Amalfi?

Del atentado, inicialmente, se dijo que fue un ataque con drones contra la Fuerza Pública, que adelantaba labores de erradicación en límites entre Amalfi y Anorí.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó “que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales, que hace parte del cartel de alias Calarcá”, descartando al Clan del Golfo, que se disputa el control en la región.

Autoridades revelan detalles de atentado a helicóptero en Amalfi y ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’
RELACIONADO

Autoridades revelan detalles de atentado a helicóptero en Amalfi y ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’

Y, en los días siguientes, el presidente Petro desmintió la utilización de drones en el ataque: “En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la Policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron desde la profundidad y explotaron en superficie. La mayoría de policías que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación. El celular quedó como testigo con la grabación hecha”.

Motivo por el que pidió a la Corte Constitucional reconsiderar su sentencia “dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército”, para que “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército” se implemente la “fumigación aérea”, pese a su promesa de no utilizar ni una gota de glifosato en el “gobierno del cambio”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma pensional

Procuraduría radica concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

Presupuesto General de la Nación

¿Qué está pasando con el presupuesto 2026 y los 557 billones que la oposición dice que "no existen"?

Cundinamarca

Hombre que asesinó a su hijastra de nueve años en Mosquera será imputado por homicidio agravado

Otras Noticias

Redes sociales

Aida Victoria Merlano habló de infidelidad en medio de rumores de ruptura con su esposo

La influenciadora utilizó la controversia de su vida personal para generar contenido en redes sociales y aclarar rumores sobre su relación.

Artistas

Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

La actriz también se destacó en el teatro y en el cine. Esto es lo que se ha informado acerca de su muerte.

Dávinson Sánchez

Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

Subsidios

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Salud mental

El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres