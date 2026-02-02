VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

En el municipio de Ortega, departamento del Tolima, estudiantes de la institución educativa Santa Elena inician su jornada escolar a las 4:30 de la mañana, arriesgando su vida para llegar a clase.

Se trata de niños, que no superan los 11 años, y que deben recorrer aproximadamente dos horas de camino, a través de terrenos difíciles para poder tener derecho a la educación.

El trayecto que enfrentan diariamente estos menores incluye múltiples puntos críticos. Deben bordear el río Ortega y atravesar quebradas que, en temporada de lluvias, aumentan su caudal considerablemente.

Niños arriesgan su vida en puentes improvisados para poder estudiar

Los estudiantes utilizan puentes improvisados para cruzar ríos y quebradas, poniendo en riesgo su vida todos los días.

"Esta es la travesía que hacen nuestros niños. Cada día desde las 4:30 de la mañana inician un largo recorrido para llegar a clase", explicó Diana Camila Guevara, madre de una de las estudiantes.

Después de dos horas de recorrido en condiciones precarias, algunos estudiantes no logran asistir a clases, especialmente durante las épocas de lluvia intensa.

La situación evidencia las dificultades que persisten en las zonas rurales del país para garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas y seguras.

La comunidad educativa de Santa Elena mantiene su llamado dirigido a las autoridades departamentales y municipales para que implementen soluciones inmediatas que permitan a estos niños ejercer su derecho fundamental a la educación sin poner en riesgo sus vidas.

RELACIONADO Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá

Exigen puentes seguros para que niños de Ortega puedan ir a estudiar

Ante la peligrosidad del camino, los padres de familia se ven obligados a acompañar a sus hijos durante la temporada de lluvias.

"Los niños están a dos horas de camino para poder llegar, siempre hay que venir un padre de familia a acompañarlos, ellos se están arriesgando", dijo María Rodríguez, madre de una de las niñas afectadas.

Hacer un llamado a la Gobernación, a la Alcaldía, y pedirles que por favor nos ayuden en esta problemática que están pasando los niños para llegar acá a la escuela.

La petición incluye la construcción de puentes seguros o la implementación de una ruta escolar que garantice el transporte de los menores.