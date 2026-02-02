CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

Los alumnos de la institución educativa Santa Elena enfrentan caminos inseguros, lodo y quebradas sin puentes adecuados para acceder a su educación.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
08:41 a. m.
En el municipio de Ortega, departamento del Tolima, estudiantes de la institución educativa Santa Elena inician su jornada escolar a las 4:30 de la mañana, arriesgando su vida para llegar a clase.

Se trata de niños, que no superan los 11 años, y que deben recorrer aproximadamente dos horas de camino, a través de terrenos difíciles para poder tener derecho a la educación.

El trayecto que enfrentan diariamente estos menores incluye múltiples puntos críticos. Deben bordear el río Ortega y atravesar quebradas que, en temporada de lluvias, aumentan su caudal considerablemente.

Niños arriesgan su vida en puentes improvisados para poder estudiar

Los estudiantes utilizan puentes improvisados para cruzar ríos y quebradas, poniendo en riesgo su vida todos los días.

"Esta es la travesía que hacen nuestros niños. Cada día desde las 4:30 de la mañana inician un largo recorrido para llegar a clase", explicó Diana Camila Guevara, madre de una de las estudiantes.

Después de dos horas de recorrido en condiciones precarias, algunos estudiantes no logran asistir a clases, especialmente durante las épocas de lluvia intensa.

La situación evidencia las dificultades que persisten en las zonas rurales del país para garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas y seguras.

La comunidad educativa de Santa Elena mantiene su llamado dirigido a las autoridades departamentales y municipales para que implementen soluciones inmediatas que permitan a estos niños ejercer su derecho fundamental a la educación sin poner en riesgo sus vidas.

Exigen puentes seguros para que niños de Ortega puedan ir a estudiar

Ante la peligrosidad del camino, los padres de familia se ven obligados a acompañar a sus hijos durante la temporada de lluvias.

"Los niños están a dos horas de camino para poder llegar, siempre hay que venir un padre de familia a acompañarlos, ellos se están arriesgando", dijo María Rodríguez, madre de una de las niñas afectadas.

Hacer un llamado a la Gobernación, a la Alcaldía, y pedirles que por favor nos ayuden en esta problemática que están pasando los niños para llegar acá a la escuela.

La petición incluye la construcción de puentes seguros o la implementación de una ruta escolar que garantice el transporte de los menores.

