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Preocupa el funcionamiento de los radares que controlan el tráfico aéreo en Colombia: solo 4 estarían operando

El descubrimiento se da tras la emergencia registrada en el aeropuerto El Dorado por fallas en los radares.

Valentina Bernal

Noticias RCN

Juan David Galindo

noviembre 09 de 2026
09:09 p. m.
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La emergencia que se presentó en el aeropuerto El Dorado por fallas en los sistemas de radar encendió las alertas sobre las condiciones de la infraestructura que permite vigilar y coordinar el tránsito aéreo en el país.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación advirtió que las dificultades no estarían concentradas únicamente en la terminal aérea de Bogotá.

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De acuerdo con un informe del organismo de control, una parte importante de los radares instalados en Colombia se encuentra fuera de servicio o presenta problemas de funcionamiento.

¿Cuántos radares están funcionando en el país?

El panorama que expone la Procuraduría es preocupante. Según la información entregada por la Aeronáutica Civil, de los 14 sistemas de radar instalados en el territorio nacional, ocho estaban fuera de servicio y otros dos registraban afectaciones.

Esto significa que apenas cuatro equipos se encontraban funcionando sin las fallas reportadas, es decir, cerca del 28% del total.

Trabajadores advierten que los problemas vienen de años atrás

Desde el sector aeronáutico aseguran que el deterioro de la infraestructura no es reciente. Martín Peñalosa, vicepresidente del sindicato de la Aerocivil, señaló que incluso hay equipos que fueron instalados, pero que nunca llegaron a entrar formalmente en funcionamiento.

Ese radar de superficie desde que se instaló nunca se dio a funcionamiento y se ha tratado de habilitar hasta la fecha. Hoy en día no es una herramienta que se haya entregado oficialmente a los controladores de tránsito aéreo para eso.

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Su declaración apunta a las dificultades que, según los trabajadores, se han mantenido durante años para poner en operación algunos de los equipos destinados a respaldar las labores de control aéreo.

¿Cuánto dinero se ha invertido en los equipos de navegación aérea?

Aunque las alertas apuntan a fallas en la infraestructura, los registros de la Aerocivil también dan cuenta de recursos destinados a estos sistemas.

Un informe de la entidad, con corte a agosto, señala que las inversiones realizadas mediante contratos para los equipos técnicos de navegación aérea, entre los que se encuentran los radares, superan los 100.000 millones de pesos durante los últimos años.

Sin embargo, las cifras de inversión contrastan con las fallas advertidas por la Procuraduría y las preocupaciones expresadas por los trabajadores del sector sobre el estado y la disponibilidad de estos equipos.

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Frente a este panorama, el Gobierno anunció recursos por un billón de pesos para fortalecer la infraestructura aérea del país de aquí a 2030.

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