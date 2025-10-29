Este será el plan para facilitar la movilidad entre Bogotá y Villavicencio durante el Torneo Internacional del Joropo

Todo está listo para que miles de visitantes lleguen sin contratiempos al Torneo Internacional del Joropo que se celebrará este fin de semana con puente festivo en Villavicencio.

Las autoridades nacionales y locales anunciaron un completo plan de movilidad para estos tres días, con el fin de garantizar que la vía Bogotá–Villavicencio esté habilitada y segura durante el evento más importante del Llano.

Así será el plan vial para llegar a Villavicencio este fin de semana

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento hacia el Meta, el Ministerio de Transporte, junto a la ANI, el Invías, y con el apoyo de las administraciones de Bogotá, Cundinamarca y Meta, puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) de movilidad, desde el que se coordinarán las acciones necesarias para que los turistas, visitantes y viajeros puedan llegar al Torneo Internacional del Joropo sin mayores inconvenientes.

Entre las principales medidas se implementará el modelo de semáforo, que permitirá regular el flujo vehicular en los puntos de mayor congestión. Además, se priorizará el sentido Bogotá–Villavicencio durante los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, y el sentido Villavicencio–Bogotá el lunes festivo 3 de noviembre, facilitando el ingreso y retorno de los asistentes.

Restricciones y acompañamiento en carretera

De acuerdo con el anuncio de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante el puente festivo habrá restricción para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas, en horarios definidos para evitar congestiones. Las autoridades confirmaron que no se aplicará el pico y placa regional, lo que permitirá una movilidad más fluida en ambos sentidos de la vía.

RELACIONADO Gobernación del Meta le apuesta al turismo resaltando una de las joyas naturales más importantes del país

El dispositivo contará con el apoyo de la Policía de Tránsito, Movilidad Bogotá, Movilidad Cundinamarca y Movilidad Meta, quienes estarán presentes en los principales corredores viales para garantizar seguridad y atención a los viajeros.

Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar que este fin de semana sea un viaje tranquilo hacia el corazón del Llano y que el Torneo Internacional del Joropo se viva como una verdadera fiesta cultural, llena de música, tradición y orgullo metense.