Villavicencio se alista para vivir el Torneo Internacional del Joropo: una fiesta que une al Llano y al país

Del 25 de octubre al 3 de noviembre, el Meta será epicentro del folclor llanero con la versión número 57 del Torneo Internacional del Joropo, un encuentro cultural que celebra la identidad, la música y la tradición de la Orinoquía colombiana.

“Ponte el sombrero que llegó el torneo”, es el eslogan con el que el Meta invita a Colombia y al mundo a celebrar una nueva edición del evento más representativo de la cultura llanera, que este año promete una experiencia renovada para locales y visitantes.

El lanzamiento oficial del torneo se realizó este fin de semana en Yopal, Casanare, con un espectáculo lleno de ritmo, color y orgullo llanero. Al son del arpa, el cuatro y las maracas, los asistentes vivieron un abrebocas de lo que será esta celebración, que este año busca exaltar la esencia de la cultura del Llano colombo-venezolano.

“El Joropo es más que música, es la forma en la que nos unimos. Espero verlos a todos allí, listos para celebrar nuestra identidad”, expresó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante la presentación.

Un evento que impulsa la cultura y la economía del Meta

El Torneo Internacional del Joropo es, sin duda, el corazón cultural del Meta y uno de los escenarios más importantes para el folclor llanero en América Latina. Cada año, cientos de artistas, agrupaciones, bailarines y cantantes se dan cita en Villavicencio para demostrar la fuerza y el talento del Llano.

Concursos de canto, baile, copla, contrapunteo y trabajo de llano harán parte de la programación, junto con muestras gastronómicas, ferias artesanales y encuentros académicos dedicados a la investigación y preservación del joropo tradicional.

Entre las actividades más esperadas se encuentra el Joropódromo, un desfile multitudinario en el que más de 4.000 parejas bailan por las principales calles de Villavicencio, convirtiendo la ciudad en una gigantesca pista al aire libre. Esta manifestación artística es considerada una de las expresiones más bellas y masivas del folclor llanero.

'El Guerrero del Folclor', homenajeado 2025

En su versión número 57, el Torneo Internacional del Joropo rendirá homenaje al maestro venezolano Jorge Guerrero, reconocido cantautor conocido como “El Guerrero del Folclor”. Su música ha sido puente entre Colombia y Venezuela, uniendo a los pueblos del Orinoco a través del sentimiento y la tradición.

El homenaje incluirá presentaciones especiales, galas musicales y un reconocimiento oficial por su aporte al fortalecimiento de la identidad llanera compartida.

Reactivación y esperanza para el Meta

Más allá de la música y la danza, el torneo también representa una esperanza económica para la región. Los cierres constantes en la vía al Llano, especialmente en el kilómetro 18, han afectado gravemente el turismo, el comercio y la movilidad. Sin embargo, con este evento, se espera una importante reactivación de hoteles, restaurantes, transportadores y emprendedores locales.

El gobierno departamental y los empresarios del sector turístico, trabajan para garantizar una logística segura, ordenada y atractiva para los visitantes nacionales e internacionales.

Una invitación a celebrar el alma del Llano

El Torneo Internacional del Joropo no solo es un espectáculo, sino una declaración de identidad. Es la oportunidad de volver a las raíces, de recordar que el joropo es más que un baile: es la forma en que el Llano canta, ama y cuenta su historia.

¡Ponte el sombrero, que llegó el torneo!

Por: James Almanza