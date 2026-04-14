Uber llega a toda Colombia: operará en 1.100 municipios

Con la integración de servicios como Uber Taxi y Moto, millones de ciudadanos accederán a un robusto esquema de seguridad, transformando la movilidad y generando nuevas oportunidades económicas en las regiones.

¿Cuáles servicios de la app de Uber llegarán a las regiones de Colombia?

En un movimiento sin precedentes para el sector tecnológico y de transporte en el país, Uber ha confirmado que dejará de ser una solución exclusiva de las principales urbes para convertirse en una plataforma de alcance verdaderamente nacional. Pasando de operar en 22 ciudades a cubrir más de 1.100 municipios, la aplicación democratizará el acceso a la movilidad en los 32 departamentos del territorio colombiano.

Para adaptarse a las diversas necesidades topográficas y económicas de cada región, la compañía habilitará un portafolio de tres opciones principales diseñadas para quienes buscan movilizarse a un toque de distancia o generar ganancias adicionales:

Uber Taxi: Integrando al gremio de taxistas tradicionales con la tecnología de la aplicación.

Integrando al gremio de taxistas tradicionales con la tecnología de la aplicación. Uber Economy: Opciones de movilidad con tarifas más accesibles para el cuidado del bolsillo.

Opciones de movilidad con tarifas más accesibles para el cuidado del bolsillo. Uber Moto: Una alternativa rápida y eficiente, ideal para zonas con alto flujo vehicular o distancias cortas.

El estándar de seguridad: más de 40 herramientas para usuarios y conductores

Uno de los principales ganchos de esta expansión en 2026 es el traslado del estándar de seguridad de Uber a todos los rincones del país. Tanto usuarios como arrendadores de vehículos particulares y conductores de taxi tendrán a su disposición más de 40 herramientas y funciones de seguridad integradas directamente en la aplicación.

Este blindaje tecnológico busca responder a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en las regiones, garantizando trazabilidad en los recorridos, soporte en tiempo real y filtros de verificación que antes solo estaban disponibles en las grandes capitales.

El impacto económico: una plataforma para impulsar las finanzas locales

La llegada de la aplicación a nuevos territorios no solo plantea una solución logística, sino una importante inyección de dinamismo económico. Ángela Mendoza, Gerente General de Uber para la región Andina, destacó que este hito marca un antes y un después en la visión de la empresa.

Uber ya no es una solución urbana, sino una plataforma nacional. Estar disponibles en más de 1.100 municipios implica contribuir al crecimiento de las economías locales, generar nuevas oportunidades de ganancia para los colombianos y ampliar el acceso a la tecnología

Afirmó Ángela Mendoza, subrayando el compromiso de llevar los estándares de las grandes capitales a cada rincón de Colombia.

Ángela Mendoza, Gerente General de Uber para la región Andina - Cortesía: Uber

¿Qué esperan los colombianos de la movilidad en 2026?

El anuncio estuvo respaldado por un reciente estudio de la firma Ipsos, el cual reveló un panorama revelador sobre los hábitos de movilidad y la percepción ciudadana frente a las aplicaciones tecnológicas.

En las zonas donde Uber se estrenará este 2026, la expectativa es altísima frente a los retos actuales del transporte público:

El 88% de los encuestados confía en que la llegada de Uber resolverá vacíos críticos en seguridad, tiempos de espera y calidad del servicio.

de los encuestados confía en que la llegada de Uber resolverá vacíos críticos en seguridad, tiempos de espera y calidad del servicio. Un 90% (9 de cada 10 personas) cree firmemente que el acceso a la app mejorará su calidad de vida.

(9 de cada 10 personas) cree firmemente que el acceso a la app mejorará su calidad de vida. El 66% (2 de cada 3) estaría dispuesto a pagar un valor adicional por su movilidad a cambio de tener garantías reales de seguridad.

Por su parte, en las ciudades donde la aplicación ya está consolidada, los datos reafirman su impacto: el 78% de los usuarios considera que es la opción de movilidad más segura después del vehículo propio, y 8 de cada 10 ciudadanos afirman que la plataforma mejoró definitivamente su experiencia al moverse por la ciudad.

Con más de 15 mil millones de arrendamientos a nivel global, y presencia en más de 10.000 ciudades de 76 países, la expansión de Uber en Colombia redefine el panorama del transporte, conectando a todo un país bajo un mismo estándar tecnológico.