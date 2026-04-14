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Bloqueos por avalúo catastral desploman en 27% los ingresos de la Central de Abastos de Bucaramanga

Los productos perecederos se acumulan sin salida en la Central de Abastos de Bucaramanga.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:03 p. m.
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Los bloqueos viales en rechazo al avalúo catastral completan seis días en Santander y otros tres departamentos del país, con graves afectaciones económicas y de movilidad.

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La Central de Abastos de Bucaramanga es uno de los puntos más golpeados: sus ingresos cayeron un 27% y los productos perecederos se acumulan sin salida.

“En un martes normal ingresan entre 3.700 y 4.200 toneladas, pero hoy apenas llegaron 2.700”, señalaron desde el centro de acopio, advirtiendo que las pérdidas podrían alcanzar el 80% si la situación persiste.

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Paso temporal en Lebrija y dificultades en el aeropuerto

En el peaje de Lebrija se habilitó un paso temporal hasta la 1:00 de la tarde, tras diálogo entre autoridades y manifestantes con presencia del ESMAD.

La medida permitió descongestionar vehículos represados desde la mañana. Sin embargo, los pasajeros del Aeropuerto Internacional Palonegro enfrentan serias dificultades al caminar tres kilómetros para no perder sus vuelos.

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“Me parece inaudito, esto es una falta de autoridad”, expresó uno de los afectados. Transportadores también reportan pérdidas por productos perecederos retenidos en carretera.

Bloqueos en otros departamentos y avances en negociaciones

En Boyacá los cierres son intermitentes, con paso cada seis horas en vías hacia Santander. En Casanare, el paro afecta al sector arrocero, ganadero y de transporte, mientras que en el sur del Cesar y norte de Santander se mantiene el cierre de la troncal del Magdalena Medio y la autopista Río Grande.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó avances en las negociaciones con el Gobierno Nacional, que permitirían reestructurar los avalúos catastrales por zonas y casos individuales donde se pruebe injusticia.

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