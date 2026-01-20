No solo el San Rafael: otros hospitales han dejado de pagar al personal salud por la deuda de las EPS

La deuda billonaria de las EPS con las clínicas y hospitales del departamento de Antioquia tiene en jaque al sistema, afectando a los pacientes, sobre todo aquellos con enfermedades huérfanas, y al personal salud, que dejó de recibir un salario hace meses.

En total, la cartera con la red pública hospitalaria supera los dos billones de pesos. Una deuda que, al igual que con el Hospital San Rafael, de Itagüí, tiene en problemas al Hospital Alma Máter, de Medellín; uno de los principales del departamento de Antioquia.

2.052 de sus trabajadores dejaron de recibir un salario por el no pago de las EPS. La Nueva EPS, por ejemplo, le debe 53.000 millones de pesos y Savi Salud, 103.000 millones de pesos.

La deuda tiene maniatados a algunos profesionales de la salud:

La médica Carolina Zapata lamentó el impacto que la deuda tiene en la atención a sus pacientes. Según dijo en entrevista con Noticias RCN, la llena “de mucho sentimiento y mucho dolor saber” que tiene “pacientes con alta vulnerabilidad, pero el hospital no cuenta con los insumos para brindarles una atención adecuada”.

La cartera alcanza los 156.000 millones de pesos, desmejorando la atención que reciben los pacientes e impidiendo el pago de nómina y a proveedores, que son una pieza fundamental en la prestación del servicio.

“Los retrasos (en el pago) a los proveedores generan también la no entrega o no disponibilidad de algunos insumos, que necesitamos para la atención diaria de nuestros pacientes”, indicó el director de servicios de salud del Hospital Alma Máter, Jorge Iván Cohen.

Crisis de salud empeora el estado de salud de los pacientes en Antioquia:

Al no poder continuar sus tratamientos, por la falta de medicamentos, y con los retrasos en la asignación de citas, por el cese de prestación de servicios y la renuncia de algunos miembros del personal salud, el estado de los pacientes con enfermedades raras ha desmejorado:

“Por eso es que llegan descompensados agudamente de sus patologías crónicas a los servicios de urgencias, porque no se está haciendo un control adecuado de manera ambulatoria”, explicó Zapata.

Y el vocero de la Fundación Rasa, Gustavo Adolfo Campillo alertó que “la Federación Colombiana de enfermedades raras” llegó a contabilizar “2.563 personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas”.