Nueva EPS pagó menos de 20 millones a hospital cuyo gerente explotó en llanto por deuda millonaria

De “indolente” no bajan al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras responder: “Los ricos también lloran”, cuando le preguntaron, en entrevista con 6AM W, sobre la reacción del gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, en una rueda de prensa, en la que explotó en llanto al hablar sobre la deuda millonaria que tienen las EPS con el centro de salud y le impide pagar a sus empleados.

Según cifras conocidas por Noticias RCN, la deuda actual de las EPS con el Hospital San Rafael es de 27.000 millones de pesos, de los cuales, 8.000 corresponden a la intervenida Nueva EPS.

Arroyave respondió de manera tajante que no es rico y su reacción fue por el inmenso dolor que le produce no poder ayudar a su personal, al que no ha podido pagarle desde hace meses.

Secretaria de Salud de Antioquia tachó de “inadmisible” la respuesta del Gobierno:

En diálogo con Noticias RCN, Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, sostuvo que “es inadmisible esa respuesta y más viniendo de un ministro. Acompañado de esa indolencia, porque así la califico, hay un tema de represión y control que quieren tener sobre los hospitales. Pero necesitamos hacerle entender al Ministerio que los trabajadores de la salud; las auxiliares de enfermería, que no son ricas; los técnicos; los tecnólogos, son los que están desmayándose de hambre en los quirófanos, en las UCI, porque no tienen con qué mercar”.

De la misma manera en la que hace un año, o más, no han podido pagar a los proveedores del hospital, que prestan los servicios de seguridad, aseo, lavandería y alimentación a los pacientes.

“Se lo hemos dicho al ministro con cifras, porque dijo que no conocía la situación de Antioquia y es muy lamentable, porque las cifras son sacadas del sistema de información hospitalario que tiene el Ministerio, en el que los hospitales cada tres meses consignan las cifras. Es la fuente oficial de información en salud para todo el sector”, lamentó Ramírez.

Último pago de la Nueva EPS al Hospital San Rafael no supera los 20 millones de pesos:

Luego de que se compartiera masivamente la reacción de Arroyave, el gerente interventor de la Nueva EPS aceptó reunirse con él, el jueves 22 de enero, y consideró pagar 2.000 millones de la deuda que tienen con el Hospital San Rafael.

Sin embargo, es un gesto que poco o nada tiene que ver con sus acciones de los últimos meses: “Con el hospital se han comunicado, pero escuchen esto: A un hospital que, mes a mes, factura alrededor de 2.700 millones – 2.800 millones se le está pagando muy poco. La solución que le dio este mes Nueva EPS es de 19 millones de pesos. Es un insulto realmente”, advirtió la secretaria de Salud del departamento.

La deuda de la Nueva EPS con la red hospitalaria, desde que fue intervenida, pasó de un billón a tres billones de pesos, “entonces, no es solo que lo lloren los ricos, los pobres, que justamente es la población por la que dicen que están trabajando, son los que están enfrentando las peores consecuencias, porque los pacientes de enfermedades graves, que murieron por falta de sus tratamientos, van en una cifra superior a los 2.000”.

Y, para colmo, “el gerente, hoy, es amenazado por el ministro. Dice que le va a enviar a la Superintendencia de Salud, pero ¿dónde está la Superintendencia de Salud cuando tiene que vigilar el flujo de recursos?”.