“Todos lloran”: secretaria de Salud de Antioquia sobre respuesta del MinSalud a gerente de hospital que estalló en llanto

El rostro de la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, se transformó al escuchar al gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, llorando en rueda de prensa porque no ha podido pagar a su personal por la deuda millonaria que las EPS tienen con el centro de salud.

Caso contrario al del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que en entrevista con 6 AM W contestó que “los ricos también lloran”, cuando le preguntaron sobre la crisis que enfrentan los centros de salud en Antioquia y les impide a 60 clínicas y hospitales prestar sus servicios y realizar los pagos de nómina.

En diálogo con Noticias RCN, la secretaria de Salud del departamento de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, insistió en que la de Jaramillo “es una frase indolente, inconsciente e irresponsable porque es el ministro de la cartera y transmite a la población desesperanza y porque los que están viviendo el dolor, los que están viviendo la amenaza de muerte, son los pacientes y los que están enfrentándose a la falta de pago son los trabajadores de la salud. Ellos son los que están escuchando y los que están sufriendo”.

RELACIONADO Nueva EPS pagó menos de 20 millones a hospital cuyo gerente explotó en llanto por deuda millonaria

“Todos lloran” la crisis de salud, las demoras en la prestación de servicios y la no entrega de medicamentos:

Tras viralizarse la reacción de Arroyave, el Hospital San Rafael recibió un pago de 19 millones de pesos, de una deuda de casi 9.000 millones, que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional, acumula desde hace meses.

Lejos de mostrar empatía o preocupación por los trabajadores del centro de salud, “el ministro anunció que va a mandar la Superintendencia de Salud al Hospital San Rafael, porque la crisis se debe a la mala administración y puede que exista la mala administración y se tenga que trabajar en muchos de los casos, pero no es esta la razón principal de la crisis, porque el hospital está en un programa de saneamiento fiscal y financiero, que conozco a detalle”.

La secretaria, Marta Cecilia Ramírez, le recordó al ministro que “todos lloran”, en especial por “la muerte documentada de más de 2.000 pacientes por la falta de entrega de medicamentos, pacientes con enfermedades huérfanas y pacientes con VIH, pacientes con cáncer. Lloran y lloran sus familias por la indolencia del ministro”.

Antioquia y el Eje Cafetero resienten la crisis de salud:

Según Ramírez, “esta profundización de la crisis fue premeditada, precisamente, para presionar por una reforma que no fue consensuada y por eso se cayó en el Congreso. No lo previeron y, si lo hicieron, se muestran indolentes y omitieron que los más perjudicados iban a ser los pacientes”.

En el país, cada dos minutos, se interpone una tutela. Sin embargo, la Nueva EPS acumula miles de desacatos. En su mayoría por las demoras en procedimientos, seguido de las demoras en entrega de medicamentos y, finalmente, las demoras en asignación de citas.

“Sin duda, estamos en crisis. Veíamos ayer que Risaralda va a instalar una mesa de crisis, precisamente, por el cierre de servicios. Toda la red hospitalaria pública y privada del departamento de Antioquia está sumergida en la misma crisis y, por lo que vimos ayer, aparte de la indolencia del ministro, la intimidación, la gente no se atreve a hablar y están sufriendo en silencio”, concluyó Ramírez.