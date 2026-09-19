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Atrasos en 275 proyectos energéticos enfrentan a Colombia a un escenario de escasez

Un documento interno del MinMinas revela que varios proyectos se quedaron en el papel durante el Gobierno anterior.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
07:02 p. m.
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Noticias RCN conoció en exclusiva un informe interno del MinMinas en el que se advierte que el escenario de escasez de energía que enfrenta el país se debe a que varios proyectos quedaron en el papel durante el Gobierno anterior.

En concreto, se registran atrasos de más de un año en 275 proyectos energéticos, de los cuales 33 superan los cuatro años de atraso.

De acuerdo con el informe, “40% de proyectos de transmisión (se encuentran) atrasados, algunos con atrasos superiores a 12 años, y más del 80% de los proyectos de generación” se encuentran en una situación similar. “El 10% de ellos con atrasos superiores a 4 años”.

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Informe del MinMinas advierte presuntas inconsistencias en un proyecto para La Guajira:

De la misma manera, el informe advierte presuntas inconsistencias en un contrato de 75.000 millones de pesos para brindar soluciones energéticas en La Guajira.

En el “contrato de obra para la implementación de soluciones solares fotovoltaicas SSFV en el marco de la estrategia de comunidades energéticas en Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento” se aplicaron, apenas, 150 de 10.000 soluciones.

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Asoenergía advierte atrasos en fuentes de producción y proyectos de transmisión:

Sandra Habif, presidenta de Asoenergía, indicó que la situación podría enfrentarse “entrando en nuevos proyectos, proyectos de generación”. Los gremios coinciden en que la construcción de regasificadoras, la ejecución rápida de proyectos y medidas concretas para la región Caribe también son clave.

Y es que, según Habif, “a la fecha ha entrado solo el 16% de lo que tenía que entrar. Tenemos un atraso en las fuentes, en lo que generan, en lo que producen, y un atraso de los proyectos de transmisión, que es donde se conecta la energía, donde empieza la red de distribución”.

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