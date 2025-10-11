CANAL RCN
“Gracias a Dios salimos bien librados”: gobernador de Arauca tras sufrir atentado

El gobernador Renson Martínez fue víctima de un atentado cuando se trasladaba por la vía Saravena-Tame.

noviembre 10 de 2025
12:58 p. m.
En la mañana de este lunes 10 de noviembre el gobernador de Arauca, Renson Martínez, salió ileso de un atentado que se registró contra la caravana en la que se movilizaba entre los municipios de Saravena y Tame.

En una comunicación con la Policía, el funcionario departamental relató lo sucedido. Dijo que fue una situación muy dura y que dejaron la camioneta abandonada en la vía.

"Gracias a Dios salimos bien librados”, la camioneta respondió muy bien. Nosotros dejamos el carro abandonado porque fue imposible continuar en rines, unos kilómetros más adelante nos subimos a la otra camioneta. Dura la situación", aseguró.

El funcionario también afirmó que ante estas situaciones no se puede acobardar, sino por el contrario continuar con el plan de desarrollo para el departamento.

"No vamos a desistir, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando por nuestro departamento como lo sabemos hacer. A esos grupos armados que quieren seguir sembrando terror y destruyendo a nuestro departamento les decimos que no vamos a desistir, no vamos a bajar la guardia".

Autoridades investigan si los responsables del atentado pertenecerían al ELN aunque no descartan que la acción criminal tenga una posible participación de disidencias de las Farc que operan en la zona.

¿Cómo fue el atentado contra el gobernador de Arauca?

Según las primeras informaciones, la camioneta blindada en la que viajaba Martínez recibió entre 10 y 13 impactos de bala.

El gobernador se trasladaba por el sector en compañía de sus asesores, equipo de prensa y su esquema de seguridad. Gracias a la reacción oportuna del personal lograron salvaguardar la vida e integridad del gobernador.

"Gracias al nivel de blindaje que tiene el vehículo se pudo contrarrestar esta intención, este atentado en el cual seguro que si no hubiéramos contado con ese vehículo, no estaríamos aquí", indició Martínez.

Una vez ocurrido el ataque, la Policía activo las patrullas de reacción y acompañó el desplazamiento hasta Corocito y luego a Tame donde fue recibido por unidades de la Estación de Policía del municipio.

Ministro del Interior rechazó atentado contra el gobernador de Arauca

El ministro Armando Benedetti a través de su cuenta de X aseguró que el atentado del que fue víctima Renson Martínez es un ataque a la institucionalidad y a la democracia.

"Rechazamos el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. Este hecho es un ataque a la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan gobernabilidad y seguridad".

Agregó acciones para proteger a los funcionarios para que puedan ejercer sus funciones. "Desde el Gobierno Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos intensificado las acciones de protección no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos".

