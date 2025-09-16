CANAL RCN
Colombia

Nueva EPS envía mensaje de tranquilidad a sus 11 millones de afiliados en medio de investigación de la Contraloría

De acuerdo con cifras entregadas por la administración especial, entre agosto y lo corrido de septiembre se han girado más de $2,7 billones a prestadores de servicios de salud.

nueva eps drama
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
04:02 p. m.
La agente especial interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, entregó un parte de tranquilidad a los más de 11 millones de afiliados de la entidad, tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República sobre la investigación en curso por la situación financiera de la compañía.

Servicios asegurados y plan de estabilización

Polanía aseguró que la investigación no afecta la continuidad de la atención en salud. “La salud de nuestros afiliados está asegurada (…) Nueva EPS continúa su operación”, afirmó. La interventora destacó que desde su llegada se ha avanzado en un plan de estabilización de pagos y reapertura de servicios, lo que ha permitido garantizar la atención en varias regiones del país.

De acuerdo con cifras entregadas por la administración especial, entre agosto y lo corrido de septiembre se han girado más de $2,7 billones a prestadores de servicios de salud, con prioridad en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Montería, Norte de Santander y Risaralda. Esto permitió reabrir servicios en instituciones como la Clínica Valle del Lili, la SES de Caldas y el Hospital Universitario Erasmo Meoz, entre otros.

Control de recursos y modernización tecnológica

La interventora también anunció la implementación del sistema FACTRAMED, una herramienta de información que permitirá procesar correctamente más de cinco millones de facturas mensuales y ejercer un control estricto sobre el uso de los recursos públicos del sistema de salud.

Asimismo, hizo un llamado a prestadores públicos y privados a trabajar de manera articulada en beneficio de los usuarios. “Seguiremos en la búsqueda de la mejor salud para cada colombiano afiliado a Nueva EPS. Para ello, es clave el compromiso de toda la red de atención”, subrayó Polanía.

Compromiso con los usuarios

Polanía enfatizó que la operación de Nueva EPS no se detiene y que se están generando las condiciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios. “Nuestro deber es cumplir con la misión institucional de cuidar y preservar la salud de nuestros afiliados”, concluyó.

La agente especial interventora reiteró el compromiso de la entidad de mantener la continuidad de los servicios, proteger los recursos y ampliar la cobertura en territorios que aún no cuentan con atención suficiente.

