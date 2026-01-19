MinSalud responde "los ricos también lloran" a gerente hospitalario que denunció crisis por deudas de Nueva EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generó controversia este lunes al responder "los ricos también lloran" en medio de una entrevista en 6 AM W cuando le preguntaron por el testimonio del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien la semana pasada rompió en llanto al describir la crítica situación financiera de la institución por la crisis que enfrenta actualmente Nueva EPS.

Luis Fernando Arroyave, gerente del hospital, denunció que la deuda de las EPS con la institución asciende a 27.000 millones de pesos, de los cuales la intervenida Nueva EPS debe 8.000 millones. El testimonio evidenció la difícil situación de los trabajadores del centro asistencial por la falta de pagos.

Durante la entrevista, el ministro Jaramillo señaló que el San Rafael de Itagüí es un hospital departamental que han politizado y afirmó no tener injerencia en el nombramiento de los interventores de las EPS. Esta declaración generó una fuerte reacción por parte de diferentes sectores del sistema de salud.

Desde la Secretaría de Salud de Antioquia respondieron al ministro, asegurando que desde que el gobierno intervino la Nueva EPS, la cartera morosa pasó de un billón a tres billones de pesos.

Además, indicaron que "con la intimidación realmente lo que evidenciamos indigna, porque los hospitales no quieren hablar precisamente para no verse sometidos a la actitud que todos evidenciamos del ministro de salud".

Asociaciones rechazan pronunciamiento del ministro Guillermo Jaramillo

Diversas asociaciones médicas y de pacientes rechazaron de forma contundente las declaraciones del ministro Jaramillo, calificándolas como deshumanizantes.

"Consideramos que es lo más deshumanizante y no hay acuerdo a las declaraciones del ministro de salud, ni más que todo de un sistema que es un gobierno que le dio la credo, que ha llevado a ser cada día más víctimas del sistema de salud", indicó a Noticias RCN Néstor Álvarez, representante de pacientes.

Clemencia Mayorga, representante de asociaciones médicas, expresó: "nosotros lo que esperamos, ministro, es soluciones para el sistema de salud, soluciones para los pacientes, soluciones para los médicos, para los profesionales y para los trabajadores de la salud".

Vocero de Pacientes Colombia se refiere a las declaraciones del ministro de Salud

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su rechazo señalando que se trata de "una vergüenza nacional" y calificó las palabras del ministro como "burla" frente a la necesidad de los trabajadores del sector salud. Silva indicó que "las enfermeras, los camilleros, todo el sector salud, no son ricos", en referencia a la frase utilizada por el funcionario.

El vocero describió la situación actual como un "sistema desfinanciado y politizado", señalando que existen ocho EPS intervenidas y que "miles y millones de pacientes" están levantando la mano porque no reciben medicamentos e insumos. "Los están muriendo y los están dejando morir", concluyó Silva.