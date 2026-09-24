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Niño busca a su papá desaparecido desde hace siete días en Bogotá

La última vez que Javier Eduardo González fue visto quedó registrada en un video en el que aborda una motocicleta en el barrio El Muelle, en Engativá.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
02:47 p. m.
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La voz entrecortada de un niño de apenas 7 años se ha convertido en el rostro más conmovedor de la búsqueda de un hombre desaparecido en Bogotá. El menor le hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades con una única petición: volver a ver a su padre.

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“Por favor, regrésenme a mi papá”, expresó el niño, quien asegura que su padre “siempre ha sido un buen papá” y que ha estado presente en su vida.

Se trata de Javier Eduardo González, de 26 años, cuyo paradero es desconocido desde hace siete días. Desde entonces, familiares, amigos y allegados adelantan una intensa búsqueda para lograr encontrarlo.

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Un niño espera el regreso de su padre

Con la esperanza intacta de volver a abrazarlo, el menor envió un mensaje que refleja la angustia que atraviesa su familia.

“Quiero que regrese hoy a la casa mía. Quiero que regrese mi papá porque él ha sido el mejor papá del mundo”, dijo.

Sus palabras han conmovido a quienes conocen la historia y han impulsado un nuevo llamado para obtener información que permita establecer el paradero de Javier.

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La última pista se registró en Engativá

Según relataron sus familiares, la última vez que fue visto quedó registrada en un video en el que aparece abordando una motocicleta en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, sector donde reside. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

La madre del joven aseguró que han sido días de angustia e incertidumbre. Según contó, ha recorrido diferentes entidades e instituciones en busca de alguna pista que permita localizarlo.

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“Estoy muy preocupada. Se han pasado siete días y no tengo razón de él. He ido a las URI, he ido a los hospitales, he ido a buscarlo a las calles del centro. Estoy mal. Lo estoy esperando aquí con los brazos abiertos, que me lo entreguen”, manifestó.

La investigación sobre su desaparición se encuentra en manos de las autoridades. Entretanto, la familia solicita de manera urgente la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que contribuya a ubicar a Javier Eduardo González y permitir el anhelado reencuentro con su esposa, su hijo y sus seres queridos.

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