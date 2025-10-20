“La solución está en manos del presidente”, Bruce Mac Master sobre tensión entre Colombia y EE. UU.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia ha alcanzado un nuevo punto crítico tras el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones colombianas.

Nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Esta decisión afectaría directamente a sectores clave de la economía nacional como el petróleo, oro, café, flores y banano.

En respuesta a esta medida, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha llamado a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en un movimiento diplomático que podría agravar aún más la situación.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), expresó su preocupación por esta crisis diplomática y aseguró que esta no es la primera vez que se presenta este escenario.

“Esta es casi la cuarta crisis que observamos entre unos y otros. En todos los casos ha sido frente a un gobierno colombiano, el que ha generado al gobierno de los Estados Unidos", afirmó Mac Master.

El presidente de la Andi también criticó duramente la forma en que el gobierno colombiano ha manejado las relaciones con Estados Unidos.

“Esta no es la forma de manejar las relaciones internacionales de un país. Esta no es la forma de tratar además a nuestro principal socio comercial, un socio que por cierto tiene una posición privilegiada, es mucho más grande, es un socio que nos compra más de 14 mil millones de dólares, es el mayor comprador de productos colombianos, es un socio en donde viven millones de familias colombianas, que envían también más de 1.100 millones de dólares al mes a sus familias en Colombia, es también el mayor financiador del Estado colombiano, y es verdaderamente entonces inentendible cómo es posible que nosotros hayamos visto tantas provocaciones permanentemente. No se está tratando la relación de los Estados Unidos con la seriedad que debería y eso tiene consecuencias”, añadió.

Respecto al llamado a consultas del embajador colombiano, Mac Master cuestionó las intenciones detrás de esta decisión e indicó que “habría que ver si está buscando, si está llamando al embajador para tratar de solucionar el problema o para tratar de profundizar el problema”.

“Si está llamando al embajador para solucionar el problema, pues yo diría que puede ser una buena noticia. Si lo está haciendo para profundizarlo, yo les diría que está cometiendo un inmenso error, que no lo va a pagar todo el presidente de Colombia, lo van a pagar los colombianos, y el presidente tiene que entender que esta no es solamente una eventual situación de falta de empatía con él, no, se trata de algo en donde una situación en la cual las familias colombianas van a tener inmensos, inmensos efectos”, agregó.

Finalmente, el presidente de la Andi enfatizó que la solución a esta crisis está en manos del presidente Petro y que dependerá de su voluntad para resolver el conflicto.

¿Qué desató la nueva tensión entre EE. UU. y Colombia?

También señaló que algunos podrían buscar beneficios electorales presentando a Colombia como víctima de un supuesto imperio estadounidense.

“La solución está en manos de que el presidente se ponga en la tarea de solucionar la crisis. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas, hemos abierto muchísimos canales, hemos intentado además establecer una diferenciación en la mente del gobierno norteamericano entre las discusiones entre presidentes y la relación entre dos países, y yo diría que en este momento la solución ya quedó en manos del presidente", aseguró.

Dijo que la reciente tensión diplomática se solucionará “si el presidente de Colombia tiene verdaderamente la responsabilidad de solucionarlo. De lo contrario vamos a tener un problema que nadie quería porque Colombia se lo generó a sí mismo, y un problema que tiene que ver muchísimo más con la falta de responsabilidad con la cual se ha manejado a Estados Unidos. Hay quien dice que esto le trae seguramente beneficios electorales a algunos para poder hablar de que somos víctimas, de que nos han tratado mal, de que efectivamente la economía norteamericana se comporta como si fuera un imperio".