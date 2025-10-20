Petro responde a Trump con propuesta de quitar aranceles en producción agropecuaria y agroindustrial

En medio de la reciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X en el que responsabiliza al consumo de cocaína en EE.UU. y Europa por la violencia que ha azotado a Colombia durante las últimas cinco décadas.

La declaración se da horas después de que el presidente Donald Trump calificara a Petro como “líder del narcotráfico” y anunciara el retiro de ayudas económicas, además de nuevos aranceles contra productos colombianos.

Petro propone eliminar aranceles y fortalecer el agro colombiano

En respuesta directa a Trump, Petro propuso un nuevo enfoque: eliminar los aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial colombiana, invertir en la reforma agraria para que los campesinos accedan a tierras fértiles cerca de las ciudades, y fomentar contratos comerciales a largo plazo para productos de zonas de sustitución de cultivos.

También planteó legalizar la exportación de cannabis, fortalecer la prevención del consumo en EE.UU., estudiar la viabilidad de un modelo de consumo regulado, y crear un tratado internacional más eficaz para perseguir los capitales del narcotráfico.

La propuesta de Petro llega en un momento de alta tensión bilateral, con sectores políticos y económicos colombianos preocupados por el impacto de las sanciones anunciadas por Washington. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la cooperación antidrogas y comercial entre ambos países se intensifica.

Petro critica a EE.UU. por retirar beneficios arancelarios en plena lucha antidrogas

Petro señaló en su trino que las guerras en Colombia son consecuencia directa del consumo internacional de drogas. “Colombia pone el dinero y los muertos, EE.UU. pone el consumo”, escribió el mandatario, quien aseguró que esa dinámica ha causado 300.000 asesinatos en Colombia y un millón de muertes en América Latina.

El mandatario defendió su gestión en la lucha contra el narcotráfico, destacando que en 2024 los cultivos de hoja de coca solo crecieron un 3%, y que la mitad de ellos están abandonados en la selva, según un informe de la ONU.

También mencionó la incautación récord de más de 2.800 toneladas de cocaína, en colaboración con agencias de inteligencia europeas y estadounidenses.

Petro criticó que, pese a estos esfuerzos, EE.UU. haya retirado las ventajas arancelarias que Colombia tenía en el marco de la lucha antidrogas, especialmente durante el gobierno de Trump. “Así destruyen todo pacto posible sobre la lucha contra los narcotraficantes”, afirmó.