Relación EE.UU.–Colombia en crisis: insultos, sanciones y riesgo económico

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento crítico tras las duras acusaciones del presidente Donald Trump contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien calificó de "líder del narcotráfico" y "lunático".

La Casa Blanca anunciará en las próximas horas sanciones contra Colombia, que incluirían recortes en ayuda financiera y militar, así como un aumento en los aranceles que actualmente se mantienen en un 10%.

Según Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, "estamos en un punto de inflexión" en las relaciones bilaterales. "La Casa Blanca ya no respeta al presidente Petro, su legitimidad está siendo cuestionada", afirmó en La Mesa Ancha de Noticias RCN.

Empleos y ayuda en riesgo por choque diplomático con EE.UU

Las consecuencias económicas podrían ser significativas. Se estima que más de 400,000 empleos directos en sectores exportadores colombianos están en riesgo, así como 90,000 puestos en filiales de empresas estadounidenses en Colombia.

La ayuda estadounidense para este año supera los 210 millones de dólares en diversos rubros, incluyendo seguridad. Un recorte en este ámbito podría "deteriorar aún más las capacidades que ya se han venido deteriorando en este gobierno", advirtió Chacón.

El analista señala que la escalada de tensiones es resultado de provocaciones sistemáticas por parte del gobierno de Petro. El mandatario colombiano ha llamado públicamente a Trump "fascista" y ha pedido al ejército estadounidense desobedecer a su comandante en jefe.

Según encuesta del ICP, el 79% de los colombianos quiere mantener lazos con EE.UU.

La crisis diplomática también podría tener implicaciones geopolíticas regionales. Existe preocupación de que Colombia termine aislándose y aliándose con Venezuela, lo que complicaría aún más su relación con Washington.

Expertos de La Mesa Ancha advierten sobre escenarios más graves, como posibles operaciones militares de Estados Unidos en la región, incluyendo Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El gobierno colombiano defiende su postura argumentando que está defendiendo la soberanía nacional. Sin embargo, una encuesta del Instituto de Ciencia Política reveló que el 79% de los colombianos considera prioritario mantener buenas relaciones con Estados Unidos.

La situación plantea un desafío diplomático para ambos países. Los analistas explican que mientras el gobierno de Petro parece apostar por un discurso antiimperialista, sectores económicos y políticos en Colombia urgen a recomponer la relación con su principal socio comercial y aliado estratégico.